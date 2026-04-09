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9 de abril de 2026

SUBDERE MAGALLANES EXPLICA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS

Con el objetivo de garantizar un control riguroso y eficiente del gasto público, el Subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, determinó que la distribución de los fondos para 2026 se realice en dos etapas.

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La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) a través de su Unidad Regional de Magallanes, reafirmó el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast con el desarrollo equitativo de los territorios, enfatizando la continuidad del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
Con el propósito de brindar claridad, el Jefe de la Unidad Regional, Javier Labrín, detalló los alcances del presupuesto 2026, el cual asciende a un total nacional de $70.442 millones para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Los Lagos, Aysén, Magallanes y los territorios insulares de Juan Fernández y Rapa Nui.

 
Con el objetivo de garantizar un control riguroso y eficiente del gasto público, el Subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, determinó que la distribución de los fondos para 2026 se realice en dos etapas:

 
La primera distribución consiste en la asignación de alrededor de $48.000 millones a nivel nacional. De este monto, la Región de Magallanes recibirá inicialmente $25.000 millones. Al respecto, SUBDERE ya tomó contacto con la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) del Gobierno Regional de Magallanes para coordinar la ejecución presupuestaria del periodo marzo-junio.

 
La segunda distribución está proyectada para los meses de junio y julio, entrega que se realizará en función del cumplimiento y avance de la programación de ejecución informada por el Gobierno Regional.


Este procedimiento se aplicó a todos los gobiernos regionales comprendidos en los distintos planes.

 
"Nuestra tarea es velar porque cada peso sea bien invertido y cada proyecto bien ejecutado; solo así mejoraremos la calidad de vida de los magallánicos", sostuvo Javier Labrín, Jefe Regional de SUBDERE. Asimismo, subrayó que los esfuerzos de la Unidad y de la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, están centrados en fortalecer la conectividad y los servicios básicos locales en nuestra región.

 
Finalmente, la autoridad recordó que el PEDZE en Magallanes contempla una planificación estratégica de 10 años (2025-2035). En este marco, es importante enfatizar el carácter descentralizado del plan: mientras SUBDERE provee parte del financiamiento, la priorización y ejecución de los proyectos corresponden al Gobierno Regional, respetando así la autonomía y pertinencia técnica en el desarrollo del territorio.

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