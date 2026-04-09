SANTO TOMÁS INAUGURÓ SU AÑO ACADÉMICO 2026 CENTRADO EN MAGALLANES PARA ENTREGAR LA ENERGÍA DEL FUTURO AL PAÍS

El instituto profesional y centro de formación técnica Santo Tomás Punta Arenas realizó su ceremonia de Inauguración del Año Académico 2026, ante la presencia de 160 personas entre autoridades, académicos, estudiantes y público en general actividad que marcó el inicio de las clases dando la bienvenida a quienes comienzan su formación en la institución, además de motivar e inspirar a la comunidad estudiantil con el espíritu tomasino de los 1500 alumnos que tienen en Magallanes con un total de un 77 por ciento cuenta con gratuidad.



El inicio de la solemne ceremonia estuvo a cargo del padre, Marcos Buvinic, quién entregó la bendición para los nuevos estudiantes y además entregó un mensaje de reflexión de Santo Tomás: “Señor dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar y eficacia para hablar. dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar”, entregó como enseñanza de quién lleva el nombre de la casa de estudios.

Posteriormente procedió la cuenta pública de la rectora, Valeska Acevedo, quién destacó el gran desafío de su séptimo proceso de reacreditación y muy contentos con una matricula de un 92 por ciento y con la apertura nueva para este año de técnico en veterinaria. “Este año nos enfocamos en la carrera de técnico en logística ya que es una de las más destacadas ya que estamos ad portas de tener la primera generación de egresados y le vamos a brindar la oportunidad de seguir estudios de ingeniería, ya que nuestro socio estratégico es HIF y llevamos trabajando 3 años inmersos en el entorno de las energías renovables”, destacó la autoridad académica.



Por su parte la clase magistral titulada “Magallanes, el motor logístico” estuvo a cargo de Gonzalo Tisi, un profesional con más de 20 años de trayectoria e ingeniero en sistemas con mención en logística y abastecimiento, quien declaró:

“Magallanes tiene una oportunidad única de transformarse en un polo logístico de la nueva industria energética, y eso requiere capital humano preparado en logística, abastecimiento, operación y gestión de cadenas de suministro complejas. La formación técnica y profesional será clave para que la región capture las oportunidades que traerá el desarrollo de la energía del futuro”



Entrega de reconocimientos al mérito Santo Tomás



Cada año la casa de estudios distingue a colaboradores destacados quienes se han destacado por su compromiso, trabajo en equipo, respeto cooperación y trayectoria quien para este 2026 recayó en Ricardo Mancilla Cárdenas, del centro de formación técnica.



Además, una distinción especial es el reconocimiento a los profesionales tomasinos que se han insertado con gran éxito en el mundo laboral, representando los valores tomasinos. Es por ello que por parte del instituto profesional se reconoció Ricardo Calbún Sanhueza, titulado de la carrera de ingeniería en geomensura. Y por parte del centro de formación técnica Marco Pereira San Martín recibió la importante distinción como titulado de técnico en administración.



Premio Sello Santo Tomás



A través de este reconocimiento se distinguen a los alumnos que representan ejemplarmente los valores de la casa de estudios encarnados en la figura de Santo Tomás de Aquino, como lo destacó el padre Marco Buvinic. En esta oportunidad esta importante distinción recayó en Roberto Oyarzo Haro, estudiante de técnico en logística y Jacqueline Miranda Rispoli, de la carrera de servicio social.



Asimismo, como es tradición de la casa de estudios se reconocen el compromiso académico de los docentes por su labor formativa, disciplina profesional y contribución a la vinculación con el medio.



La rectora Valeska Acevedo, agradeció el compromiso con la institución y con sus alumnos distinguiendo a Pedro Hernández Valenzuela docente del área de servicio social por parte del instituto profesional y por parte del centro de formación técnica el reconocimiento recayó en Luciano Francino Fernández, docente del área de preparador físico.



Finalmente la máxima autoridad de la casa de estudios, destacó que con esta inauguración del año académico se consolida el rol de Santo Tomás Punta Arenas con la educación superior para la Región de Magallanes para el ciclo 2026.

