MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA PRE-FESTIVAL Y FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

La Municipalidad de Punta Arenas anunció la apertura de las bases e inscripciones para el Pre-Festival y el Festival Folclórico en la Patagonia 2026, instancia que marcará el inicio de las Invernadas con la selección de las mejores composiciones musicales de la región y del sur del continente.

El alcalde Claudio Radonich invitó a compositores e intérpretes a ser parte del proceso, destacando que el Pre-Festival se realizará el próximo 31 de mayo. "Queremos que todos los artistas de nuestra región presenten sus canciones. El plazo vence el 15 de mayo y las bases ya están disponibles en www.puntaarenas.cl. El año pasado tuvimos un nivel muy alto y esperamos que este año se repita e incluso aumente la participación", señaló.

La autoridad explicó que esta instancia permitirá seleccionar las cuatro canciones representantes de Magallanes, las que posteriormente competirán en la final del Festival Folclórico en la Patagonia, programado para el 30, 31 de julio y 1 de agosto en el Gimnasio de la Confederación Deportiva.

El evento contará con una amplia convocatoria que incluye composiciones provenientes de todo Chile y del extranjero, con participación de artistas de la Patagonia argentina, específicamente de Río Grande y Río Gallegos, en el marco de los convenios culturales vigentes.

Por su parte, el encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, detalló que las inscripciones para el Pre-Festival estarán abiertas hasta el 15 de mayo, mientras que para el Festival el plazo se extenderá hasta el 22 de mayo. "Invitamos a todos los artistas regionales, nacionales e internacionales a revisar las bases y participar. El año pasado tuvimos cerca de 40 postulaciones y esperamos que este número crezca en esta nueva versión", indicó.

Asimismo, explicó que cada participante deberá completar un formulario disponible en línea y adjuntar su propuesta musical. Un jurado preseleccionador definirá los temas que avanzarán a la etapa clasificatoria, donde 10 canciones competirán en la final del Pre-Festival.

En tanto, el Festival contará con 12 temas en competencia: cuatro regionales, cuatro nacionales y cuatro internacionales, incluyendo representantes seleccionados en certámenes de la Patagonia argentina.

Finalmente, el alcalde Radonich destacó el fortalecimiento del certamen, que este año contempla un aumento en los premios. El primer lugar recibirá $7.200.000, el segundo $4.800.000 y el reconocimiento a mejor intérprete alcanzará los $2.400.000, además del tradicional Ñandú que distingue a los ganadores.