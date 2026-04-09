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9 de abril de 2026

"NOS HUBIERA SALVADO EL PELLEJO": PROFE MAZA CRITICA EL LENTO AVANCE DEL HIDRÓGENO VERDE EN CHILE

El destacado científico fue crítico al respecto y, en conversación con La Radio, expresó que incluso la normativa ambiental podría estar entorpeciendo este desarrollo. “El hidrógeno verde puede ser el combustible que salve a Chile”, aseguró.

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El astrónomo José Maza reflexionó sobre el panorama actual de la ciencia en Chile, específicamente sobre el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y su lento avance en el país.

El destacado científico fue crítico al respecto y, en conversación con La Radio, expresó que incluso la normativa ambiental podría estar entorpeciendo este desarrollo. “El hidrógeno verde puede ser el combustible que salve a Chile”, aseguró.

“Hace 10 años que Chile habla del hidrógeno verde. Hay proyectos para hacer combustible verde en Magallanes que llevan 10 años y no les dan la autorización del impacto ambiental“, planteó.

También reflexionó sobre la urgencia en esta materia: “es que usted tiene que demostrarme que si viene un pajarito, que viene pasando por aquí, no lo va a dañar porque es una especie en extinción. Pero la especie en extinción somos nosotros, que no sabemos hacer nada“.

“No hay voluntad entender. Yo creo que hacer hidrógeno, combustible verde, y haberlo hecho hace 5 años atrás, nos hubiera salvado un poco el pellejo hoy día por una guerra que está ocurriendo a 20.000 kilómetros de distancia de Chile“, expresó a propósito del alza de los combustibles, “pero no. Mejor proteger un ave que viene volando desde Canadá, y entonces usted tiene que demostrarme que no se va a dañar cuando pase por aquí”, ironizó.

En ese sentido, aseguró que habría que acelerar esta industria, “hagamos hidrógeno verde, pero hagámoslo hoy. (…) Pero no veo esa voluntad, ese hambre por sacar el país adelante.

Por último, apuntó al gobierno de José Antonio Kast: “Ojalá con este gobierno los políticos entendieran, no todo es dinero, hay algunas decisiones estratégicas, porque, claro, nosotros podemos sacar litio del suelo y comprar bencina. Pero, ¿y si de repente nadie vende bencina? Nos vamos a comer el litio. Entonces, tenemos que ser más o menos autosuficientes, y eso lo estamos aprendiendo a golpes. Ojalá que la lección de ahora la aprendamos”.

Fuente: biobiochile.cl 


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