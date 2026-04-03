“JESÚS DE NAZARET”: LA MINISERIE QUE SE CONSOLIDÓ COMO CLÁSICO DE SEMANA SANTA EN CHILE

Cada Viernes Santo, la transmisión de “Jesús de Nazaret” por Televisión Nacional de Chile (TVN) se repite como una tradición televisiva que ha marcado a generaciones. Desde comienzos de la década de 1980, esta producción se ha instalado como parte del panorama habitual de Semana Santa en el país.

Aunque es comúnmente identificada como una película, en realidad se trata de una miniserie. Según explicó Sebastián González, doctor en Estudios de Cine y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, esta confusión se debe a su forma de emisión continua en televisión desde 1982.

Dirigida por el cineasta italiano Franco Zeffirelli, la obra destaca por su carácter épico y su escala de producción, lo que ha contribuido a su permanencia en el tiempo. Además, cuenta con un elenco internacional que refuerza su posicionamiento como una de las representaciones audiovisuales más difundidas de la historia de Jesucristo.

El académico también planteó que el impacto de la miniserie ha influido en la forma en que muchas personas imaginan a los personajes bíblicos, consolidando una representación visual que se ha mantenido a lo largo de los años en la cultura popular.

Con el paso del tiempo, “Jesús de Nazaret” se ha transformado en uno de los contenidos más reconocibles de Semana Santa en Chile, manteniendo su vigencia como parte de la programación televisiva en estas fechas.

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