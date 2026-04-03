VÍA CRUCIS DIOCESANO SE REALIZÓ EN PUNTA ARENAS Y MARCA LAS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA EN MAGALLANES

Este jueves se realizó el Vía Crucis Diocesano en la Catedral de Punta Arenas, una de las actividades centrales de Semana Santa, que convocó a la comunidad en torno a esta tradicional expresión de fe. La ceremonia fue transmitida por Polar Comunicaciones a través de sus plataformas digitales.

La instancia recrea el camino de Jesucristo hacia su crucifixión y forma parte de las celebraciones litúrgicas que se desarrollan durante estos días. La actividad se llevó a cabo en un ambiente de recogimiento y participación de fieles.

En el marco de Semana Santa, las parroquias y capillas de la Región de Magallanes han organizado diversas actividades religiosas, con el objetivo de conmemorar una de las fechas más importantes del calendario cristiano.

Durante este fin de semana se realizarán vigilias pascuales y misas de Pascua en distintos puntos de la región, donde se espera una alta participación de la comunidad.

Estas celebraciones marcan el cierre del calendario litúrgico de Semana Santa, con la conmemoración de la Pascua de Resurrección, uno de los momentos más significativos para los creyentes.

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