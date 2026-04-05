MISA DE PASCUA SE REALIZÓ EN LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS COMO PARTE DEL CIERRE DE SEMANA SANTA

Durante la jornada de este domingo se llevó a cabo la Misa de Pascua en la Catedral de Punta Arenas, en el marco de las actividades de cierre de la Semana Santa. La ceremonia congregó a fieles que participaron de esta celebración central para la comunidad cristiana.

La Misa de Pascua conmemora la resurrección de Jesucristo, considerada uno de los hitos más relevantes dentro del calendario litúrgico. En Punta Arenas, esta celebración forma parte de una serie de actividades religiosas que se desarrollan durante la Semana Santa, incluyendo misas, vigilias y procesiones.

La jornada se realizó en un ambiente de recogimiento, donde los asistentes participaron de la liturgia marcada por cantos, lecturas bíblicas y la eucaristía. La actividad se desarrolló sin inconvenientes y con presencia de la comunidad local.

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