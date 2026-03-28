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28 de marzo de 2026

CORO CROATA PRESENTARÁ OBRA “LAS SIETE PALABRAS DE CRISTO EN LA CRUZ” EN ESPECIAL CONCIERTO ESTE SÁBADO

Buenos días región.

corocroatacatedral

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el compositor de la obra “Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz”, Jorge Sharp, junto al párroco de la Catedral de Punta Arenas y editor de “Amigo de la Familia”, presbítero Fredy Subiabre, informaron a la comunidad sobre un especial concierto que se desarrollará en el marco de Semana Santa en la capital regional.

Se trata de la presentación de la obra “Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz”, que será interpretada en un formato inédito para coro de varones y orquesta de cámara. La actividad se realizará el sábado 28 de marzo de 2026, a las 20:00 horas, en la Iglesia Catedral de Punta Arenas.

El evento contará con la participación del Coro Croata de Punta Arenas, bajo la dirección de Jorge Sharp Galetovic, junto a músicos invitados, en lo que será un estreno especialmente preparado para esta fecha significativa del calendario cristiano.

Durante la instancia, se destacó que este concierto busca ofrecer a la comunidad una experiencia artística y espiritual, en sintonía con el sentido de la Semana Santa, integrando la música coral con la ejecución instrumental en un formato poco habitual en la región.

Desde la organización extendieron la invitación a la comunidad de Magallanes a asistir a esta actividad, resaltando la importancia de fomentar espacios culturales que, además de enriquecer la vida artística local, permiten la reflexión y el encuentro en torno a fechas de profundo significado religioso.



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