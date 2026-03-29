GRAN ASISTENCIA MARCÓ EL DOMINGO DE RAMOS EN LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS

Una masiva concurrencia de fieles se registró este domingo 29 de marzo en la Catedral de Punta Arenas, en el marco de la celebración de Domingo de Ramos, dando inicio a las actividades de Semana Santa 2026. La jornada estuvo marcada por la participación de familias y comunidad en una de las fechas más significativas del calendario litúrgico.

Durante la ceremonia, los asistentes participaron de la tradicional bendición de ramos, en un ambiente de recogimiento y reflexión. La instancia convocó a personas de distintas edades, quienes se acercaron al principal templo de la ciudad para ser parte del inicio de esta conmemoración religiosa.

El Domingo de Ramos recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén y simboliza el comienzo de la Semana Santa, período que invita a la reflexión espiritual y la participación en distintas actividades litúrgicas a lo largo de la semana.

La alta asistencia registrada en la Catedral refleja el interés de la comunidad por mantener vivas estas tradiciones, que forman parte del patrimonio cultural y religioso de la zona.

Se espera que durante los próximos días continúen las celebraciones con una importante participación de fieles, especialmente en fechas clave como Jueves y Viernes Santo.

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