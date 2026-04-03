CATEDRAL DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CEREMONIA DE ADORACIÓN DE LA CRUZ CON EMOTIVO DESCLAVE EN VIERNES SANTO

​En el marco de la Ceremonia de Adoración de la Santa Cruz, realizada este viernes en la Catedral de Punta Arenas, el obispo Óscar Blanco Martínez invitó a los fieles a contemplar el sentido profundo de la cruz desde una mirada actual, marcada por los desafíos del mundo contemporáneo.



Durante su homilía, el obispo propuso reflexionar sobre la “inteligencia de la cruz”, especialmente en tiempos donde predomina la lógica de la eficiencia y los resultados. En contraste, señaló que Jesucristo no triunfa por cálculos ni éxitos visibles, sino por el amor llevado hasta el extremo.



“Todo está cumplido”, expresó, no como una señal de resignación, sino como una proclamación de sentido y misión cumplida. Según explicó, estas palabras no marcan un final, sino una victoria que se ofrece a todos: la entrega total de Cristo por amor.



El mensaje también puso el acento en el carácter profundamente relacional del amor cristiano. Recordando el gesto del lavado de pies en la Última Cena, el obispo subrayó que no se trata de un premio por servir, sino de una invitación a entrar en el modo de amar de Jesús, un amor que se expresa en el servicio y en tender la mano a los demás.



Finalmente, el obispo de Magallanes llamó a los cristianos a no conformarse con una fe a medias. En ese sentido, afirmó que “Todo está cumplido” es también una interpelación directa a vivir la fe con radicalidad, dejándose amar por Cristo y respondiendo con una entrega total hacia los demás.



La celebración se vivió en un ambiente de recogimiento y contemplación, centrado en la cruz como signo de amor y esperanza.



Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el Desclave, cuando la imagen de Jesús fue bajada de la cruz. La escena fue representada por personas caracterizadas como soldados romanos, lo que generó un fuerte impacto entre los asistentes. La recreación provocó emoción y recogimiento en muchos de los presentes, quienes vivieron con intensidad este gesto central de la celebración.

