MUNICIPIO REALIZA ENTREGA DE HUEVITOS DE PASCUA A MILES DE NIÑOS EN PLAZAS DE PUNTA ARENAS

Una jornada marcada por la participación de familias se vivió este domingo en Punta Arenas, con la celebración de la Pascua del Conejo organizada por la Municipalidad. La actividad convocó a cerca de cuatro mil niños en distintos puntos de la comuna, con entrega de huevitos de chocolate y espacios recreativos.

La iniciativa se realizó de manera simultánea en cinco sectores: la multicancha de la población Nelda Panicucci, Plaza Esmeralda, Plaza El Pingüino, Parque Don Bosco y la Brigada de Bomberos de Río Seco. En cada lugar, las familias llegaron desde temprano para participar de la actividad.

El alcalde Claudio Radonich valoró la convocatoria y el ambiente generado durante la jornada. “Ha sido una instancia muy bonita, con muchas familias compartiendo. Los niños no solo vienen por los huevitos, sino que se quedan jugando y conociéndose”, señaló.

La autoridad comunal indicó que la actividad fue organizada durante varias semanas, con el objetivo de alcanzar una amplia cobertura en distintos sectores de la ciudad. Además de la entrega de dulces, la jornada incluyó música, juegos y la presencia del Conejo de Pascua.

Desde el municipio se destacó la participación en los distintos puntos habilitados y el desarrollo de la actividad en un entorno familiar, con espacios abiertos destinados al encuentro de la comunidad.

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