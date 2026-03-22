MUNICIPIO DESTACA RESPUESTA DE ENAP QUE GARANTIZA SUMINISTRO DE GAS PARA EL INVIERNO

​La Municipalidad de Punta Arenas informó que ENAP confirmó la continuidad del suministro de gas para la ciudad durante el próximo invierno, luego de responder a un oficio enviado por el municipio en las últimas semanas. La gestión tuvo como objetivo conocer el estado de las instalaciones afectadas por la explosión registrada en diciembre pasado en la planta de Posesión, así como las garantías de abastecimiento ante el aumento de consumo durante los meses más fríos del año. El alcalde Claudio Radonich explicó que la consulta buscaba entregar certezas a la comunidad, considerando la contingencia generada tras la emergencia. En ese contexto, recordó que se implementó un plan alternativo que permitió mantener el suministro, aunque persistían dudas respecto a la solución definitiva. Tras la respuesta de la empresa estatal, la autoridad comunal valoró la información recibida, señalando que el gas está garantizado y que los trabajos necesarios para asegurar la producción y distribución ya se encuentran finalizados, lo que permitiría enfrentar el invierno 2026 sin inconvenientes.

