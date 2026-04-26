MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CELEBRÓ EL DÍA DE LA DANZA CON TEATRO MUNICIPAL LLENO

Con una alta asistencia y el Teatro Municipal repleto, la Municipalidad de Punta Arenas conmemoró el Día de la Danza con una presentación que reunió a seis agrupaciones locales. La jornada estuvo marcada por la diversidad de estilos y la calidad artística, consolidándose como una de las actividades culturales más convocantes de la cartelera comunal.

La iniciativa fue organizada por la Fundación Municipal de Cultura y se enmarca en la celebración internacional impulsada por la Unesco. En la comuna, esta conmemoración se ha desarrollado de manera sostenida durante los últimos años, posicionándose como un espacio abierto para el encuentro entre artistas y comunidad.

El alcalde Claudio Radonich valoró tanto el nivel del espectáculo como la respuesta del público. “Nuevamente tuvimos un espectáculo de primer nivel, diverso, dinámico y de alta calidad. Pudimos ver a seis grupos con distintos estilos en esta conmemoración del Día de la Danza, que organizamos hace ya cuatro años. Es un orgullo contar con este nivel de actividad cultural en nuestra ciudad”, señaló.

Desde el público, la evaluación también fue positiva, destacando el acceso gratuito y la variedad de propuestas. Johana Jara, asistente a la actividad, comentó que “es una instancia para que todos podamos disfrutar. Además, el horario acompaña y es bueno ver que hay cada vez más panoramas en la ciudad”.

En tanto, Manuel Ulloa relevó el impacto de estas iniciativas en el acceso cultural. “Nos parece buenísimo, sobre todo porque es con entrada liberada. Muchas veces estos espectáculos están más centralizados en el norte del país, así que es muy valioso que la Municipalidad los acerque a la comunidad”, indicó.

La conmemoración del Día de la Danza forma parte de la Cartelera Cultural Municipal, orientada a promover el acceso a las artes escénicas y fomentar la participación de la comunidad en actividades abiertas en la ciudad.





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