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5 de mayo de 2026

PDI REFUERZA ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS CRIMINAL Y PREVENCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS EN MAGALLANES

Conexión PDI

Conexión PDI

El programa Conexión PDI de Polar Comunicaciones abordó los principales desafíos en materia de seguridad que enfrenta la región de Magallanes en la actualidad. Durante la emisión, se contó con la participación de especialistas de la Policía de Investigaciones para analizar el escenario delictual local. Esta instancia en Polar Comunicaciones dio a conocer a la comunidad las herramientas tecnológicas y operativas que se aplican en la zona austral.

La Subcomisaria Yennifer Valdés, de la Oficina de Análisis Criminal, destacó en Conexión PDI la importancia de procesar datos para identificar patrones criminales en Punta Arenas. La oficial recalcó que la denuncia ciudadana es el motor que permite mapear los delitos y orientar las investigaciones de manera efectiva. Gracias a este trabajo estratégico, la institución puede anticiparse a nuevas modalidades de ilícitos que afectan a los habitantes de Magallanes.

Por su parte, el Subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, advirtió sobre el incremento de las estafas digitales en la zona. El jefe policial explicó en Conexión PDI que los fraudes cibernéticos ya no distinguen edades, afectando a un espectro amplio de la población regional. Garrido hizo un llamado al autocuidado y a verificar siempre los canales oficiales antes de realizar transacciones bancarias sospechosas.

La jornada informativa en Polar Comunicaciones reafirmó el compromiso de la policía civil con la seguridad pública y la educación ciudadana en el territorio. A través de espacios como Conexión PDI, se busca dotar a los vecinos de herramientas preventivas frente a las nuevas amenazas delictuales. La labor conjunta entre el análisis científico y la prevención económica resulta clave para mantener la tranquilidad en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.



pdi brigada delitos economicos

PDI ADVIERTE AUMENTO DE ESTAFAS DIGITALES Y LLAMA A REFORZAR EL AUTOCUIDADO EN MAGALLANES

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