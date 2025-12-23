BRIGADA ANTINARCÓTICOS DE LA PDI REFUERZA LUCHA CONTRA DROGAS Y CRIMEN ORGANIZADO EN MAGALLANES

En el último capítulo del año de Conexión PDI, programa de Polar Comunicaciones conducido por María Alejandra Cárdenas, el subprefecto Alfonso Salazar Conejero, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Chile en Magallanes, explicó el trabajo integral que desarrolla la unidad en la región. Señaló que se trata de un equipo altamente especializado, con labores que abarcan tráfico y microtráfico de drogas, armas y municiones, además de trata de personas, contrabando y lavado de activos, adaptándose de manera permanente a nuevas formas delictuales.

Durante la conversación en Conexión PDI, el subprefecto realizó un balance de los principales hitos de la brigada durante 2025, destacando el proceso continuo de perfeccionamiento de sus funcionarios según las necesidades investigativas del territorio. Recalcó que la misión es anticiparse al delito y mantener presencia activa frente a organizaciones criminales que buscan instalarse en la región, fortaleciendo la capacidad investigativa con enfoque estratégico y territorial.

En el segundo bloque de Conexión PDI, se profundizó en el Modelo Territorial Cero (MT-0), estrategia implementada por la PDI desde 2014 para combatir el microtráfico en barrios y poblaciones. Salazar explicó que el modelo no solo apunta a incautar drogas, sino también a proteger el sano vivir de las comunidades, trabajando de la mano con vecinos y con información proveniente de denuncias, incluido el Programa Denuncia Seguro. El MT-0 fue reconocido internacionalmente en 2023 como el Mejor Programa Antinarcóticos del Año, consolidándose como una política policial efectiva y replicable.

Desde Polar Comunicaciones, el programa cerró destacando que el enfoque comunitario del MT-0 ha permitido reducir la sensación de inseguridad y desarticular puntos de venta de droga a nivel local. “Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos compromete a seguir compartiendo esta experiencia para enfrentar el microtráfico y sus nuevas modalidades”, afirmó el subprefecto, reforzando el lema del espacio: policía investigativa al servicio de Magallanes.







