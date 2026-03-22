PDI MANTIENE ABIERTAS POSTULACIONES PARA AGENTES POLICIALES Y DETECTIVES

​Durante el program Conexión PDI de Polar Comunicaciones, la Policía de Investigaciones de Chile informó que se encuentran abiertas las postulaciones para quienes deseen integrarse a la institución como agentes policiales o detectives.

El subcomisario Máximo Ibarra comentó que la postulación al Centro de Capacitación Profesional para formarse como agente policial estará abierta hasta el 20 de marzo. La carrera dura dos años y prepara a funcionarios que apoyan labores operativas, investigativas y de control migratorio.

En paralelo, la Escuela de Investigaciones Policiales mantiene abiertas sus postulaciones hasta el 3 de mayo para quienes deseen convertirse en detectives. La formación contempla cuatro años de estudio, con entrenamiento académico y práctico.

Las postulaciones se realizan de forma online en los sitios cecapro.cl y escuelapdi.cl, donde también se encuentran los requisitos y etapas del proceso.

