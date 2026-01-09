Punta Arenas,
9 de enero de 2026

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE INTEGRANTE DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE INTERNABA DROGA DESDE PERÚ A PUNTA ARENAS

​En el marco de la operación denominada “El Minero”, se logró la detención de la estructura criminal, además de la incautación de clorhidrato de cocaína, MDMA, dinero en efectivo, catorce celulares, equipos tecnológicos y un vehículo.

​Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas llevaron a cabo la expulsión administrativa de un hombre de nacionalidad dominicana, quien cumplió una condena en la región de Magallanes.

Al respecto, el Comisario Leonardo Alegría, subjefe de dicha unidad, señaló: “Detectives procedieron a la expulsión de un ciudadano dominicano de 29 años, medida dispuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, a raíz de una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas, ocurrido en el año 2019, que fue investigado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Punta Arenas”.

Cabe señalar que el imputado formaba parte de una organización criminal transnacional que fue desarticulada por la PDI el 2019, tras una investigación realizada por detectives de la BRIANCO, en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas. En dicha indagatoria se estableció que los imputados se dedicaban a la internación de importantes remesas de droga provenientes de Perú.

En el marco de la operación denominada “El Minero”, se logró la detención de la estructura criminal, además de la incautación de clorhidrato de cocaína, MDMA, dinero en efectivo, catorce celulares, equipos tecnológicos y un vehículo.

Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades dominicanas en el Aeropuerto Internacional de Santo Domingo, quedando con la prohibición de ingresar nuevamente a Chile por un periodo de 25 años.

FAMILIAS GYSLING Y YACONI IMPULSAN PROYECTO PORTUARIO EN PUNTA ARENAS EN LA ZONA DE CABO NEGRO: PODRÍA PARTIR EN 2029

"EL RIESGO ES EXTREMO": SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INCENDIOS FORESTALES QUE PODRÍAN OCURRIR EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​El viento y la vegetación seca debido a la falta de lluvias son dos factores que se sumaron a la hora de tomar la medida.

​El viento y la vegetación seca debido a la falta de lluvias son dos factores que se sumaron a la hora de tomar la medida.

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE INTEGRANTE DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE INTERNABA DROGA DESDE PERÚ A PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE INTEGRANTE DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE INTERNABA DROGA DESDE PERÚ A PUNTA ARENAS

seremienergiajovenes

SEREMI DE ENERGÍA SERGIO CUITIÑO A JÓVENES MAGALLÁNICOS: "LOS INVITO A ACERCARSE A CARRERAS DEL SECTOR"

injuvsernameg1

INJUV MAGALLANES Y SERNAMEG MAGALLANES FIRMAN ACUERDO OPERATIVO PARA FORTALECER EL TRABAJO INTERSECTORIAL EN LA REGIÓN