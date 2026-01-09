PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE INTEGRANTE DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE INTERNABA DROGA DESDE PERÚ A PUNTA ARENAS

​Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas llevaron a cabo la expulsión administrativa de un hombre de nacionalidad dominicana, quien cumplió una condena en la región de Magallanes.



Al respecto, el Comisario Leonardo Alegría, subjefe de dicha unidad, señaló: “Detectives procedieron a la expulsión de un ciudadano dominicano de 29 años, medida dispuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, a raíz de una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas, ocurrido en el año 2019, que fue investigado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Punta Arenas”.



Cabe señalar que el imputado formaba parte de una organización criminal transnacional que fue desarticulada por la PDI el 2019, tras una investigación realizada por detectives de la BRIANCO, en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas. En dicha indagatoria se estableció que los imputados se dedicaban a la internación de importantes remesas de droga provenientes de Perú.



En el marco de la operación denominada “El Minero”, se logró la detención de la estructura criminal, además de la incautación de clorhidrato de cocaína, MDMA, dinero en efectivo, catorce celulares, equipos tecnológicos y un vehículo.



Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades dominicanas en el Aeropuerto Internacional de Santo Domingo, quedando con la prohibición de ingresar nuevamente a Chile por un periodo de 25 años.



