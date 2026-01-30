Punta Arenas,
30 de enero de 2026

CARABINEROS DETIENE A DOS HOMBRES TRAS VIOLENTO FORCEJEO EN DOMICILIO DEL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Uno de los involucrados ingresó por la fuerza al domicilio portando un cuchillo. Ambos presentan antecedentes penales, sin causas vigentes.

Carabineros-1

Durante la noche de este jueves 29 de enero, cerca de las 22:00 horas, personal de Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas concurrió hasta el Pasaje Lincoyán, en el sector sur de la comuna, tras una alerta emitida por la Central de Comunicaciones (Cenco) por un procedimiento de agresión.

Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que dos hombres adultos se encontraban forcejeando al interior de un domicilio, donde uno de ellos portaba un arma blanca tipo cuchillo, mientras que el otro presentaba sangrado activo. Ante esta situación, Carabineros intervino de manera inmediata, logrando reducir y detener a ambos involucrados.

Posteriormente, la dueña del inmueble señaló que su pareja, identificada como D.N.A.A., se encontraba durmiendo bajo la influencia del alcohol, cuando un segundo sujeto, identificado como J.L.L.G., comenzó a golpear violentamente la puerta de acceso. Al no recibir respuesta, el individuo forzó el ingreso al domicilio y tomó un cuchillo desde la cocina, momento en que se produjo el forcejeo entre ambos hombres.

D.N.A.A., quien mantiene antecedentes penales sin causas vigentes, resultó con lesiones leves, quedando en calidad de apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal.

En tanto, J.L.L.G., también con antecedentes penales sin procesos pendientes, presentó lesiones de mediana gravedad y fue puesto a disposición del tribunal, pasando a control de detención este viernes 30 de enero por el delito de violación de morada.

CONDUCTOR EBRIO CHOCA CONTRA LOCAL COMERCIAL EN PUNTA ARENAS

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA CERCA DE OCHO KILOS DE CANNABIS EN PARQUE CHABUNCO

Leer Más

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

CARABINEROS DETIENE A DOS HOMBRES TRAS VIOLENTO FORCEJEO EN DOMICILIO DEL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CARABINEROS DETIENE A DOS HOMBRES TRAS VIOLENTO FORCEJEO EN DOMICILIO DEL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS EXTIENDE CAMPAÑA SOLIDARIA Y MANTIENE ACTIVOS PUNTOS DE ACOPIO HASTA EL 29 DE ENERO