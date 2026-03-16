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16 de marzo de 2026

SENADOR KUSANOVIC ABORDA INICIO DEL GOBIERNO DE KAST, CRISIS EN TOMAS DEL NORTE DE PUNTA ARENAS Y CRÍTICAS POR DESIGNACIONES DE AUTORIDADES EN MAGALLANES

Buenos días región.

akusanovic

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, se refirió esta mañana a diversos temas de la contingencia nacional y regional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación abordó el reciente cambio de mando presidencial realizado el pasado 11 de marzo, donde asumió la presidencia José Antonio Kast. Sobre el proceso, el parlamentario destacó que “fue un cambio de mando ejemplar, muy protocolar, se cumplieron todos los actos republicanos al pie de la letra”.

El senador sostuvo que uno de los principales desafíos del nuevo gobierno será enfrentar los problemas urgentes del país. En ese contexto indicó que “lo mas importante es que el nuevo gobierno se ponga a trabajar para los problemas (seguridad, creación de empleos, migración irregular,etc)”, agregando además la necesidad de “hacer un buen manejo de la plata de todos los chilenos”. En esa línea, afirmó que “nos entregaron el estado sin plata y hay que velar por ser austero y desarrollar las industrias que han sido correteadas en los últimos años como la industria salmonera”.

Durante la entrevista también manifestó su molestia por la forma en que se realizaron las designaciones de delegados presidenciales provinciales en la región de Magallanes, señalando que “en magallanes nos usaron como moneda de cambio, acá se negocio tras bambalinas”, motivo por el cual dijo haber sido crítico con el presidente Kast en esta materia.

Respecto de la designación de Margarita Norambuena como delegada presidencial provincial en Tierra del Fuego, el parlamentario comentó que “es lamentable no es lo mejor para la región pero es típico del centralismo”.

Kusanovic también abordó lo que denominó como la necesidad de impulsar el desarrollo industrial en la región durante el nuevo gobierno. En ese sentido planteó que “el tema de dejar de poner trabas al desarrollo industrial, aquí hay que modificar la ley ambiental es una locura tiene proyectos paralizados por 10 años esto se ocupo como una herramienta para frenar el desarrollo”. Asimismo añadió que “este es un tema fundamental que no se ha querido desarrollar la industria por puras estupideces de principios ideológicos”.

Otro de los temas abordados fue la situación que afecta al sector norte de Punta Arenas, particularmente en las tomas conocidas como “Las Etnias” y “Lautaro”. El senador calificó el escenario como una emergencia que se arrastra desde hace años, señalando que “Las Etnias y Lautaro se transformaron en una emergencia sanitaria insostenible” y que “mas de 10 años nadie quiere ponerle el cascabel al gato es vergonzoso”. Además agregó que “para que hablar del tema de seguridad son temas que afectan a la población”.

Finalmente, se refirió a la aprobación de la idea de legislar sobre la conmutación de penas de libertad, incluso para condenados por delitos de derechos humanos. Sobre este punto sostuvo que “es un problema político que tenemos en chile que nunca ha sido resuelto”, agregando que “es un tema que gobiernos anteriores tuvieron que haber solucionado de una vez por toda, es una ley que tiene sus errores de una vez por todas hay que condonar estas penas por estos delitos”.



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