SECTOR SALUD REFUERZA PESQUISA PRECOZ DE TUBERCULOSIS CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ZONAUSTRAL

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis (TBC), profesionales de la SEREMI de Salud Magallanes, el Hospital Clínico de Magallanes y el Servicio de Salud Magallanes desarrollaron una intervención en ZonAustral, con el propósito de reforzar la educación y detección precoz de esta enfermedad infecciosa que, pese a los avances sanitarios, continúa siendo un problema vigente de salud pública en la región y el país.



Durante la jornada, visitantes del recinto franco participaron activamente en la actividad, donde pudieron recibir información educativa sobre factores de riesgo, formas de transmisión y medidas preventivas, además de conocer a través del microscopio el bacilo de la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis), causante de esta enfermedad. La instancia permitió acercar el conocimiento científico a la comunidad, fomentando la conciencia sobre la importancia del diagnóstico oportuno.



La encargada del Programa de Tuberculosis de la SEREMI de Salud Magallanes, enfermera Mónica Rosas, explicó que la TBC es una enfermedad transmisible de notificación obligatoria, lo que implica una vigilancia epidemiológica permanente en la región. “El compromiso institucional es mantener a la comunidad informada y vigilante. La tuberculosis no ha desaparecido, por eso la pesquisa precoz y el tratamiento oportuno son claves para detener su transmisión”, enfatizó.



Por su parte, la tecnóloga médica del Hospital Clínico de Magallanes, Jocelyn Solís, detalló que el diagnóstico se realiza mediante análisis de muestras de expectoración procesadas con técnicas de biología molecular en el laboratorio del hospital. “Estas pruebas permiten detectar no solo la presencia del bacilo, sino también si la bacteria presenta resistencia a fármacos como rifampicina o isoniazida”, añadió.



Por su parte, la enfermera Valeska Widemann, referente Programa Tuberculosis del Servicio de Salud Magallanes, señaló respecto del trabajo desarrollado, que este responde al compromiso de los equipos involucrados y trabajo coordinado entre SEREMI y Servicio de Salud Magallanes, siendo el foco común el diagnóstico y tratamiento oportuno para los usuarios/as. “El Ministerio de Salud, a través del Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis, garantiza que tanto el diagnóstico como el tratamiento sean gratuitos en la red pública, independiente del sistema previsional o situación migratoria de las personas y esto es relevante, considerando que nuestra tasa actual es de 16 personas por cada 100 mil habitantes, siendo la media a nivel nacional de 12”, expresó.



Asimismo, Widemann agregó que durante 2025 se registraron 23 casos en la región, de los cuales 22 correspondieron a tuberculosis pulmonar, la forma más contagiosa. “Por eso es tan relevante la vigilancia activa y el compromiso de los equipos de salud, tanto en atención primaria como hospitalaria, para promover la consulta precoz y asegurar el acompañamiento durante todo el tratamiento”, señaló la enfermera.



Consignar que, entre los signos y síntomas más frecuentes de la TBC, se encuentra la tos con expectoración por más de dos semanas, baja de peso importante, decaimiento, falta de apetito, sudoración nocturna y fiebre. Ante estos síntomas, se recomienda asistir lo antes posible a su establecimiento de salud, a fin de detectar la enfermedad a tiempo y brindar tratamiento oportuno, evitando contagio de familia y personas cercanas.



