¿BUSCAS JARDÍN INFANTIL PARA TU HIJA O HIJO? FUNDACIÓN INTEGRA TIENE CUPOS DISPONIBLES EN PUNTA ARENAS, NATALES Y PORVENIR

​Fundación Integra invita a las familias de la región de Magallanes a consultar por la disponibilidad de cupos directamente en sus salas cuna y jardines infantiles, o en la oficina regional de la institución, donde podrán recibir orientación para el proceso de matrícula 2026. Hay vacantes en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.



Para conocer la ubicación de las salas cuna y jardines infantiles deben ingresar a www.integra.cl y luego acceder a la opción “Busca tu jardín infantil”. Allí, podrán aplicar distintos filtros, por ejemplo, realizar búsquedas por región y comuna, y conocer detalles como el proyecto educativo, sello pedagógico y datos de contacto.



Si requieren de mayor información o necesitan asesoría sobre el proceso, pueden consultar en la oficina regional de Integra, llamando al teléfono 61 229 73 00, o acudiendo personalmente a sus dependencias, en calle José Menéndez N°756, segundo piso, Punta Arenas. El horario de atención es lunes y martes, de 8:30 a 17:30 horas; y de miércoles a viernes, de 8:30 a 16:30 horas.



Las familias también pueden revisar las redes sociales de Integra Magallanes (Instagram y Facebook), donde encontrarán información actualizada, fechas y puntos de difusión en terreno, y una publicación con las direcciones y teléfonos de los jardines infantiles en la región.



Desde Fundación Integra destacan la importancia de la asistencia de niñas y niños a la educación parvularia, ya que es en estos espacios educativos amorosos, seguros y bientratantes donde pueden explorar su entorno, participar en experiencias significativas y fortalecer habilidades para su desarrollo integral.



Asimismo, relevan el compromiso de los equipos educativos, quienes acompañan estos procesos desde un rol clave como garantes de derechos de la niñez y agentes de cambio social, contribuyendo día a día a una educación transformadora.



¿A qué nivel debe asistir la niña o el niño según su edad?



Sala Cuna Menor: 85 días a 1 año.

Sala Cuna Mayor: 1 a 2 años (edad cumplida al 31 de marzo de 2026, 1 año).

Nivel Medio Menor: 2 a 3 años (edad cumplida al 31 de marzo de 2026, 2 años).

Nivel Medio Mayor: 3 a 4 años (edad cumplida al 31 de marzo de 2026, 3 años).



