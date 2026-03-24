Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de marzo de 2026

DELEGADO MONCADA COORDINA REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OPERATIVOS ANTIDROGAS EN PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

La máxima autoridad provincial sostuvo encuentros protocolares con autoridades de Armada de Chile y Carabineros, donde solicitó la intensificación en despliegues policiales y el combate en el ingreso de drogas que ingresen por vía marítima o aérea a Puerto Williams.

dppoperativoantidrogas
Cumpliendo con uno de los principales ejes del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo reuniones con autoridades de Armada de Chile y Carabineros, con el propósito de coordinar acciones que refuercen la seguridad pública y el combate al tráfico de drogas en la zona austral. 

En medio de los saludos protocolares con el comandante del Distrito Naval Beagle y gobernador marítimo de Puerto Williams, capitán de navío Manuel Iturria; el prefecto de la Prefectura de Carabineros de Magallanes, coronel Gonzalo Larenas, y el comisario de la IV Comisaría de Carabineros, mayor Nemesio Godoy, el delegado Moncada destacó la disposición de ambas autoridades por reforzar sus operativos de seguridad en el territorio austral. 

Específicamente, el representante gubernamental le solicitó a la autoridad naval una mayor intensificación de fiscalizaciones de la Policía Marítima en recaladas del ferry, con el objetivo de detener el ingreso de drogas a Puerto Williams. "No podemos desconocer una realidad: la droga está presente en la comuna. Ha habido decomisos importantes, detenciones, y eso tenemos que fortalecerlo. No pueden quedar sólo en hechos aislados, sino que debemos hacer de forma permanente operativos, de tal forma de ir detectando y frenando cualquier posible ingreso de estupefacientes en la provincia", manifestó. 

En esta misma línea, el delegado Moncada planteó a Carabineros replicar estas fiscalizaciones en los accesos aéreos a la provincia a través de operativos del O.S. 7. "De esta forma, podemos poner freno en las dos vías de ingreso de Puerto Williams, de manera de ir frenando el tráfico de drogas", mencionó.  

Asimismo, la autoridad solicitó al comisario una mayor intensificación de rondas, operativos, fiscalizaciones y control vehicular por parte de Carabineros, con el fin de disminuir incivilidades en la vía pública. "Destacamos que tanto la Armada, a través de la Policía Marítima, por intermedio de su comandante, como Carabineros de Chile, a través de su mayor Nemesio Godoy, manifestaron todo su apoyo y están absolutamente dispuestos a seguir trabajando y fortalecer la agenda que tenían de seguridad en la provincia", dijo el delegado Moncada. 

Al respecto, el comandante Iturria destacó la provechosa reunión donde se abordaron temáticas de cooperación entre la Delegación y Armada de Chile. "Entre ellas, contribuir a los esfuerzos del Gobierno para mejorar la intervención de la Policía Marítima en resguardo de la ciudadanía y prevenir los delitos como los que son derivados de la Ley 20.000 y delitos conexos en la zona jurisdiccional de Puerto Williams, en el área del puerto o en las embarcaciones que navegan por las aguas jurisdiccionales", especificó. 

Por su parte, el mayor Godoy, detalló que entre los principales delitos suscitados en Puerto Williams durante 2025, destacaron lesiones producto de riñas, hurto, violencia intrafamiliar, sumado a otras situaciones de índole investigativa relacionada a sustancias ilícitas. "Como Carabineros estamos comprometidos con la seguridad pública de nuestra provincia, por lo que le hemos dado a conocer nuestras fortalezas y despliegues al delegado presidencial (...). En nuestra institución nosotros tenemos nuestro alto mando, desde donde se han hecho distintas instrucciones para reforzar nuestra presencia en todos los ámbitos dentro de nuestro país. Esto no deja excluido a la IV Comisaría, la cual también nos sentimos parte de este llamado de seguridad que hacen nuestras autoridades administrativas", recalcó el mayor Godoy.


Reunión delegado antartica

DESDE PUERTO WILLIAMS, AUSTRO CHILE ANUNCIA EVENTO CLAVE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AJUSTE FISCAL OBLIGA AL GOBIERNO A DESISTIR DE LA MILLONARIA EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS EN MEDIO DE DISPUTA POR INDEMNIZACIÓN

Leer Más

​El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, envió un oficio ordinario en el que instruyó al Serviu de Magallanes a desistir de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas.

​El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, envió un oficio ordinario en el que instruyó al Serviu de Magallanes a desistir de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas.

MINVU_Club-Hipico_feb26_1
nuestrospodcast
BID Invest y EPAUSTRAL (1)

BID INVEST CONCRETA PRÉSTAMO A EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL PARA FORTALECER INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CHILE

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
dppoperativoantidrogas

DELEGADO MONCADA COORDINA REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OPERATIVOS ANTIDROGAS EN PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Foto-archivo-1-13-1024x682

SAG CONFIRMA NUEVOS CASOS DE INFLUENZA AVIAR EN TRASPATIOS EN MAGALLANES Y MAULE Y REFUERZA LLAMADO A LA PREVENCIÓN

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Karim Bianchi

SENADOR KARIM BIANCHI GESTIONA URGENTE SOLUCIÓN POR DÉFICIT EN ATENCIÓN ONCOLÓGICA EN MAGALLANES