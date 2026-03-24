DELEGADO MONCADA COORDINA REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OPERATIVOS ANTIDROGAS EN PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Cumpliendo con uno de los principales ejes del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo reuniones con autoridades de Armada de Chile y Carabineros, con el propósito de coordinar acciones que refuercen la seguridad pública y el combate al tráfico de drogas en la zona austral.

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En medio de los saludos protocolares con el comandante del Distrito Naval Beagle y gobernador marítimo de Puerto Williams, capitán de navío Manuel Iturria; el prefecto de la Prefectura de Carabineros de Magallanes, coronel Gonzalo Larenas, y el comisario de la IV Comisaría de Carabineros, mayor Nemesio Godoy, el delegado Moncada destacó la disposición de ambas autoridades por reforzar sus operativos de seguridad en el territorio austral.

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Específicamente, el representante gubernamental le solicitó a la autoridad naval una mayor intensificación de fiscalizaciones de la Policía Marítima en recaladas del ferry, con el objetivo de detener el ingreso de drogas a Puerto Williams. "No podemos desconocer una realidad: la droga está presente en la comuna. Ha habido decomisos importantes, detenciones, y eso tenemos que fortalecerlo. No pueden quedar sólo en hechos aislados, sino que debemos hacer de forma permanente operativos, de tal forma de ir detectando y frenando cualquier posible ingreso de estupefacientes en la provincia", manifestó.

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En esta misma línea, el delegado Moncada planteó a Carabineros replicar estas fiscalizaciones en los accesos aéreos a la provincia a través de operativos del O.S. 7. "De esta forma, podemos poner freno en las dos vías de ingreso de Puerto Williams, de manera de ir frenando el tráfico de drogas", mencionó.

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Asimismo, la autoridad solicitó al comisario una mayor intensificación de rondas, operativos, fiscalizaciones y control vehicular por parte de Carabineros, con el fin de disminuir incivilidades en la vía pública. "Destacamos que tanto la Armada, a través de la Policía Marítima, por intermedio de su comandante, como Carabineros de Chile, a través de su mayor Nemesio Godoy, manifestaron todo su apoyo y están absolutamente dispuestos a seguir trabajando y fortalecer la agenda que tenían de seguridad en la provincia", dijo el delegado Moncada.

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Al respecto, el comandante Iturria destacó la provechosa reunión donde se abordaron temáticas de cooperación entre la Delegación y Armada de Chile. "Entre ellas, contribuir a los esfuerzos del Gobierno para mejorar la intervención de la Policía Marítima en resguardo de la ciudadanía y prevenir los delitos como los que son derivados de la Ley 20.000 y delitos conexos en la zona jurisdiccional de Puerto Williams, en el área del puerto o en las embarcaciones que navegan por las aguas jurisdiccionales", especificó.

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Por su parte, el mayor Godoy, detalló que entre los principales delitos suscitados en Puerto Williams durante 2025, destacaron lesiones producto de riñas, hurto, violencia intrafamiliar, sumado a otras situaciones de índole investigativa relacionada a sustancias ilícitas. "Como Carabineros estamos comprometidos con la seguridad pública de nuestra provincia, por lo que le hemos dado a conocer nuestras fortalezas y despliegues al delegado presidencial (...). En nuestra institución nosotros tenemos nuestro alto mando, desde donde se han hecho distintas instrucciones para reforzar nuestra presencia en todos los ámbitos dentro de nuestro país. Esto no deja excluido a la IV Comisaría, la cual también nos sentimos parte de este llamado de seguridad que hacen nuestras autoridades administrativas", recalcó el mayor Godoy.

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