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25 de marzo de 2026

DETIENEN A DOS PERSONAS TRAS PERSECUCIÓN POLICIAL POR MICROTRÁFICO Y CONDUCCIÓN BAJO DROGAS EN PUNTA ARENAS

​Fiscalización de la Sección Centauro permitió interceptar vehículo que se dio a la fuga. En su interior se halló marihuana y un arma blanca.

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La noche de este martes 24 de marzo, pasadas las 20:00 horas, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas realizaba fiscalizaciones vehiculares aleatorias cuando intentó controlar un automóvil azul marca Geely.

El conductor del vehículo hizo caso omiso a la señal de detención, iniciando una fuga que culminó en la intersección de calle 21 de Mayo con Estrecho de Todos los Santos, donde finalmente fue interceptado por personal policial.

Al efectuar la fiscalización, los funcionarios advirtieron que el conductor presentaba signos evidentes de haber consumido sustancias. En la revisión del automóvil se encontraron varios envoltorios de papel con una sustancia vegetal que, tras la prueba de campo realizada por personal especializado del OS-7, fue confirmada como marihuana, con un peso total de 9 gramos 600 miligramos.

Además, entre las pertenencias se halló un cuchillo tipo carnicero. Por estos hechos, el copiloto fue detenido por el delito de microtráfico y porte de arma blanca.

En tanto, el conductor fue trasladado hasta dependencias de la SIAT Magallanes, donde se le practicó un narcotest que arrojó resultado positivo para consumo de marihuana, siendo detenido por conducción bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.

Ambos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, pasando a control de detención durante la jornada de este miércoles 25 de marzo.

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