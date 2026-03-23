EXPOSICIÓN ESTÁTICA DE LA IVª BRIGADA AÉREA CONVOCÓ A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

​En el marco del 96° aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, la IVª Brigada Aérea realizó, los días sábado 21 y domingo 22 de marzo, una exposición estática en Zonaustral, en Punta Arenas, instancia que permitió a la comunidad magallánica conocer el quehacer institucional en la región y en el territorio antártico.



Durante ambas jornadas, los asistentes pudieron interiorizarse sobre el trabajo y equipamiento de pilotos, enfermeros de combate, personal de mantenimiento de aeronaves y armamento, observadores terrestres y tripulantes aéreos, entre otros especialistas. Asimismo, destacaron una colección de aeronaves a escala, muestra de aviones RC y el simulador de vuelo, que nuevamente captó el interés de adultos y niños.



Los visitantes valoraron la instancia como un panorama familiar y educativo. “Nos encontramos de casualidad con la exposición, pero me pareció muy atractiva. Conversé con parte del personal y, en el poco tiempo que estuve, aprendí varias cosas”, señaló Hugo Flores. En tanto, Cristian Almonacid destacó que “está bastante entretenido; encuentro muy buena esta dinámica de enseñanza para la comunidad”. Su hijo, León Almonacid, de 11 años, coincidió con la opinión de su padre y agregó: “Hay muchas figuras bonitas, estoy bastante interesado; me parece muy curioso todo lo que tienen acá”.



Como cierre del Mes del Aire y del Espacio, la IVª Brigada Aérea continuará con visitas a establecimientos educacionales de Punta Arenas, difundiendo los procesos de admisión a las Escuelas Matrices, cuyas postulaciones se iniciaron el 21 de marzo. Asimismo, la unidad comenzará los preparativos para su 46° aniversario, a conmemorarse el próximo 21 de abril.

