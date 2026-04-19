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19 de abril de 2026

EXPOSICIÓN “EL ARTE DE LO HECHO A MANO” REÚNE A ARTESANOS DE MAGALLANES EN PUNTA ARENAS

​La muestra organizada por AGIA Magallanes reúne durante tres jornadas a emprendedores regionales que exhiben y comercializan productos con identidad local.

exposición el arte de lo hecho a mano

Con una destacada participación de artesanos locales y una positiva respuesta del público, ya se desarrolla la exposición “El arte de lo hecho a mano”, organizada por la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos, AGIA Magallanes, en conjunto con Zona Austral en Punta Arenas.

La actividad se realiza durante los días 17, 18 y 19 de abril en el salón principal del recinto comercial, donde emprendedores de distintos puntos de la región presentan una variada oferta de productos elaborados de manera artesanal. La muestra permanece abierta entre las 10:30 y las 20:00 horas para todo público.

Quienes visitan la exposición pueden encontrar trabajos en textilería, madera y artículos decorativos, entre otras creaciones que reflejan el oficio y la identidad cultural de Magallanes. La instancia busca acercar a la comunidad al trabajo manual y fortalecer la visibilidad de los pequeños productores regionales.

El presidente de AGIA Magallanes, César Alderete, valoró la recepción de la actividad y señaló que la exposición ha permitido que más personas conozcan el trabajo que existe detrás de cada pieza. Además, destacó que este tipo de encuentros contribuye al impulso del emprendimiento local y al reconocimiento del trabajo artesanal en la región.

Desde la organización reiteraron la invitación a la comunidad a visitar la muestra durante el fin de semana y apoyar a los emprendedores que forman parte de esta iniciativa que pone en valor el trabajo hecho a mano en Magallanes.



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