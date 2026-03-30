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30 de marzo de 2026

“HISTORIA VISUAL DEL PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE, UN RESCATE DE SU IDENTIDAD” SERÁ PRESENTADA EN EL MUSEO BORGATELLO HASTA EL 28 DE ABRIL

Buenos días región.

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Durante la mañana de este lunes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Andrés Ruiz, representante de la Fundación Whalesound, conversó con la audiencia para invitar a la comunidad a participar en una actividad centrada en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la región.

Se trata de la presentación titulada “Historia visual del Parque Marino Francisco Coloane, un rescate de su identidad”, instancia que busca acercar a la ciudadanía a la riqueza histórica y simbólica de este importante espacio protegido del extremo austral de Chile.

La actividad se llevará a cabo el martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 18:00 horas, en el Museo Maggiorino Borgatello de Punta Arenas, lugar donde se espera convocar a público interesado en la conservación, la memoria territorial y la divulgación científica.

Desde la Fundación Whalesound destacaron la importancia de este tipo de encuentros, que permiten fortalecer el vínculo entre la comunidad y su entorno, relevando el valor del Parque Marino Francisco Coloane no solo como ecosistema, sino también como parte fundamental de la identidad regional.

La invitación está abierta a toda la comunidad, en una jornada que combinará conocimiento, historia y reflexión en torno a uno de los espacios marinos más emblemáticos de la Patagonia chilena.





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