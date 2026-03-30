“HISTORIA VISUAL DEL PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE, UN RESCATE DE SU IDENTIDAD” SERÁ PRESENTADA EN EL MUSEO BORGATELLO HASTA EL 28 DE ABRIL

Durante la mañana de este lunes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Andrés Ruiz, representante de la Fundación Whalesound, conversó con la audiencia para invitar a la comunidad a participar en una actividad centrada en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la región.

Se trata de la presentación titulada “Historia visual del Parque Marino Francisco Coloane, un rescate de su identidad”, instancia que busca acercar a la ciudadanía a la riqueza histórica y simbólica de este importante espacio protegido del extremo austral de Chile.

La actividad se llevará a cabo el martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 18:00 horas, en el Museo Maggiorino Borgatello de Punta Arenas, lugar donde se espera convocar a público interesado en la conservación, la memoria territorial y la divulgación científica.

Desde la Fundación Whalesound destacaron la importancia de este tipo de encuentros, que permiten fortalecer el vínculo entre la comunidad y su entorno, relevando el valor del Parque Marino Francisco Coloane no solo como ecosistema, sino también como parte fundamental de la identidad regional.

La invitación está abierta a toda la comunidad, en una jornada que combinará conocimiento, historia y reflexión en torno a uno de los espacios marinos más emblemáticos de la Patagonia chilena.





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