FUNDACIÓN INTEGRA PRESENTA A MARÍA PAZ OYARZÚN COMO NUEVA DIRECTORA EJECUTIVA

Fundación Integra presentó oficialmente a María Paz Oyarzún Montalva como su nueva Directora Ejecutiva, en el marco de una renovación de autoridades orientada a reforzar el rol de la institución en la educación inicial pública. La presentación fue realizada por la subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper, ante trabajadoras y trabajadores de Casa Central.

En paralelo, se informó que Sergio Domínguez Rojas asumió como nuevo Presidente del Consejo Nacional de la institución. Durante la actividad se destacó la importancia del trabajo colaborativo entre organismos del Estado para fortalecer los პროცესos educativos, el bienestar integral de niñas y niños y el acompañamiento a las familias, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

María Paz Oyarzún es cientista política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un máster en Participación Ciudadana. Anteriormente se desempeñó como Subdirectora de Fundación Integra entre 2011 y 2014, donde lideró la coordinación de direcciones nacionales, la gestión presupuestaria y la relación con organismos públicos.

Por su parte, Sergio Domínguez posee experiencia en gestión estratégica y liderazgo organizacional. Fue director ejecutivo de Fundación Integra entre 2010 y 2014, además de cumplir funciones en distintas organizaciones del ámbito social.

Fundación Integra cuenta con 35 años de trayectoria en el país, entregando educación parvularia pública y gratuita a través de una red de más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles, con presencia en todas las regiones y atención a más de 83 mil niñas y niños.