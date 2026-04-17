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17 de abril de 2026

SERNAMEG Y PRODEMU FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES

El acuerdo busca facilitar los mecanismos de derivación entre ambas instituciones, con atención prioritaria a usuarias de la red de violencia contra las mujeres, y acciones articuladas en torno a sus ofertas programáticas.

SernamEG Prodemu 1

La dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) renovaron este miércoles su convenio de colaboración en la región, en un actividad encabezada por la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, y la directora regional de Fundación Prodemu, Ingrid Álvarez Jiménez, con la participación de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, y equipos técnicos.

 
El acuerdo busca facilitar los mecanismos de derivación entre ambas instituciones, con atención prioritaria a usuarias de la red de violencia contra las mujeres, y acciones articuladas en torno a sus ofertas programáticas. Además, contempla coordinación técnica, y acciones comunicacionales para fortalecer el desarrollo de las mujeres que son usuarias participantes de ambas instituciones.

 
En la instancia, la directora regional del SernamEG Pamela Leiva subrayó la oportunidad de articular la oferta programática para ampliar la cobertura a más mujeres de Magallanes: "Cuando SernamEG y Prodemu trabajan alineados, se fortalece y complementan nuestras acciones, lo que incide en que las usuarias acceden a una respuesta integral a sus necesidades”.

 
En tanto, la directora regional de Prodemu, Ingrid Álvarez, también valoró este fortalecimiento de la red de apoyo: “Cada una de las instituciones tiene su propósito y oferta programática, que se pueden complementar al conocerlas en detalle, por medio de instancias técnicas como las que iniciamos hoy, permitiendo fortalecer de manera conjunta las intervenciones territoriales”.

 
El convenio tiene un carácter complementario: mientras SernamEG orienta y ejecuta programas que fortalecen la autonomía económica, física y política de las mujeres, Prodemu desarrolla iniciativas que permiten llegar a sectores más apartados, especialmente en contextos de ruralidad.

 
La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Gabriela Sánchez destacó este hito como parte de los compromisos del Ministerio en torno a la autonomía económica y la seguridad de las mujeres: “Este acuerdo operativo es la forma concreta en que esa prioridad se traduce en el territorio, trabajando coordinadamente para que las mujeres de Magallanes accedan a los programas que necesitan, con calidad y pertinencia regional".

 
Finalmente, como parte del acuerdo se conformó la Mesa Técnica Regional, que será la encargada de velar por la implementación y seguimiento de las acciones establecidas en el convenio regional y nacional.

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