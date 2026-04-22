LA JUNJI MAGALLANES CONMEMORÓ 56 AÑOS CON HOMENAJES A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

“Estoy orgullosa de todo lo logrado en este trayecto largo de 40 años en una institución pública, entregando lo mejor de mí, vocación, compromiso, responsabilidad, el amor a las niñas, los niños, las familias, los equipos. Tengo satisfacción, emoción. Ha sido muy bonito el homenaje, con invitados significativos. No esperaba tanto cariño. Me siento feliz y agradezco todo lo que la vida me ha dado en lo profesional y laboral”, fueron las emocionadas palabras de Nelly Márquez Bahamonde, educadora de párvulos del Jardín Infantil “Caperucita Roja” de Punta Arenas, quien cumplió cuatro décadas de desempeño en el servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) llegó a los 56 años de existencia este miércoles 22 de abril de 2026 y su Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena conmemoró el aniversario con una emotiva ceremonia en el auditorio del Centro Integral Infantil de Juegos y Movimiento (Ciijum), de avenida Salvador Allende 0291 en Punta Arenas.

En la oportunidad fueron homenajeadas, junto a Nelly, las funcionarias y funcionarios que cumplieron 35, 30, 25 y 20 años de labores.

A 35 años llegó el auxiliar de servicios del establecimiento “Caperucita Roja”, Pedro Zúñiga Vargas. Él se mostró agradecido de la institución. “Miro hacia atrás y veo a mi familia, a mis hijas profesionales, gracias a este trabajo, que me ha brindado satisfacciones. Cuando tenga que retirarme, lo haré muy contento. Hay ex párvulos que me pasan a ver al jardín infantil, que son papás. Hay quienes han vuelto con sus hijos. Son historias muy lindas, vivencias impagables”, manifestó.

Por 30 años, destacaron la educadora de párvulos del establecimiento “Villa Austral” de Punta Arenas, Marlene Donoso Martínez; Jessica Aguilar Cárdenas, técnico en educación de párvulos del recinto “Laguna Azul” de Punta Arenas y la educadora Marisol Villegas Núñez, actual subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía de la Junji Magallanes.

Por 25 años, fueron homenajeadas las técnicos Paola Marcos Paredes, que se desempeña en la unidad educativa “Costanera del Estrecho” de Punta Arenas y Dora Muñoz Ojeda, del Jardín Infantil “Peter Pan” de la capital regional y las educadoras de párvulos Roxana Inzulza Guichapane, que trabaja en la Subdirección de Calidad Educativa de la Dirección Regional y Carolina Donoso Alarcón, directora del establecimiento “Pepita de Oro” de Porvenir.

20 años, en tanto, cumplieron la técnico del recinto “Continente Blanco” de Punta Arenas, Ximena Miranda Vigna y la educadora Carla Álvarez Damianovic, hoy directora de la unidad “Laguna Azul”.

Ximena Miranda dijo estar “contenta, siento que ha sido una trayectoria larga dentro de la institución. 20 años siempre en el Jardín Infantil “Continente Blanco”, que es mi segundo hogar. La Junji es súper importante, ha ido desarrollándose y creciendo en este tiempo, siempre entregando un servicio de calidad y bienestar a las niñas y niños”.

Un gran aplauso y reconocimiento se llevó la comunidad educativa de Medio Mayor B del establecimiento “Laguna Azul”, que presentó la danza circular “El abrazo”, dando inicio al acto, con mucha alegría.

Aportando a la transformación social de las comunidades educativas

La directora regional, Paola Valenzuela Pino, agradeció a quienes han acompañado en Magallanes la conmemoración de los 56 años de la Junji. Recordó que la Ley 17.301, promulgada el 22 de abril de 1970, creó a la institución. “El Estado de Chile hizo un reconocimiento concreto a la infancia entonces. Somos un referente como la primera institución pública de América Latina, dedicada a la Educación Parvularia. Tenemos compromiso, empatía y respeto en 56 años de innovación y trabajo por una educación inclusiva y de calidad. Gracias a los equipos educativos y a las familias, que, a diario, crean una sinergia que va en beneficio de miles, reconociendo la importancia de una asistencia permanente”.

Agregó que “las y los funcionarios homenajeados han engrandecido a la Junji y dejado huella en las niñas y los niños que han estado en las aulas y en sus equipos de trabajo. Gracias por su contribución a la Educación Parvularia de calidad y por ser un aporte a la transformación social de las comunidades educativas”.

Ángel Roa Alegría, secretario regional ministerial de Gobierno, encabezó el encuentro y valoró este aniversario de la Junji, agradeciendo a las trabajadoras y trabajadores por su entrega de años en la tarea de educar a generaciones de párvulos.

“Como profesor, sé de primera fuente el trabajo incansable que hace la Junji y sé que es difícil, agotador. Sé que, a veces, los padres no lo entienden. Quiero reconocer a la Junji a nombre del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y honrarlas y honrarlos por el gran trabajo que hacen. Hay niñas y niños que siempre se van a acordar del amor que les dieron. Me encuentro agradecido de poder estar en esta ceremonia, como secretario regional ministerial de Gobierno, profesor y apoderado”, concluyó la autoridad.