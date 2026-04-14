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14 de abril de 2026

SEC MAGALLANES, SEREMI Y EMPRESAS ENERGÉTICAS PRESENTAN ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR CONTINGENCIAS DEL INVIERNO EN LA REGIÓN

Buenos días región.

directorasecmagallanes

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Fernanda Garrido, abordó la reciente revisión de los planes de invierno presentados por empresas del sector energético en Magallanes.

La instancia se desarrolló en la sala de reuniones de la Seremi de Energía, donde representantes de ENAP, la distribuidora de gas GASCO y la empresa eléctrica EDELMAG expusieron sus respectivos planes ante el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, y la autoridad regional de la SEC.

Durante la jornada, las compañías detallaron las medidas y acciones contempladas en sus procedimientos, con el objetivo de enfrentar de manera oportuna las contingencias propias de la temporada invernal, caracterizada por condiciones climáticas extremas en la zona.

En este contexto, se revisaron protocolos de respuesta, estrategias de mantención y coordinación entre las empresas y las autoridades, buscando asegurar la continuidad y calidad de los servicios básicos para la comunidad durante los meses más críticos del año.

La participación de la SEC y la Seremi de Energía en este proceso forma parte de las acciones de supervisión y coordinación que se realizan cada año, con el fin de fortalecer la preparación del sistema energético regional frente a eventuales emergencias.


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