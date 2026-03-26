IMPULSO DIRECTIVO 2026: RECONOCEN A DIRECTORA DE LA ESCUELA MANUEL BULNES EN PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EDUCATIVA

​La Escuela Manuel Bulnes informa con orgullo que su directora, Vanessa Wolf, ha sido seleccionada para formar parte de la Academia Impulso Directivo 2026, una destacada instancia de formación a nivel nacional impulsada por la Fundación Impulso Docente, reconocida por su labor en liderazgo educativo y por los Premios LED.



​Vanessa es una de las directoras seleccionadas de la región de Magallanes, lo que posiciona a nuestra comunidad educativa en espacios de desarrollo y colaboración a nivel país, representando a la educación pública en este importante proceso formativo.



​El programa se desarrollará entre marzo y noviembre de 2026, e incluye instancias virtuales y cuatro jornadas presenciales que implican el traslado a la ciudad de Santiago, donde participarán directores y directoras de todo el país .



​El día de hoy se realizó el lanzamiento oficial del programa a través de una reunión online, marcando el inicio de este proceso formativo.



​Agradecemos al Servicio de Educación Pública Magallanes, que ha respaldado y autorizado su participación, permitiendo seguir fortaleciendo el liderazgo educativo en beneficio de toda nuestra comunidad.



​Felicitamos a nuestra directora por este importante logro, que sin duda aportará al crecimiento y mejora continua de nuestra escuela.​

