26 de marzo de 2026
IMPULSO DIRECTIVO 2026: RECONOCEN A DIRECTORA DE LA ESCUELA MANUEL BULNES EN PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EDUCATIVA
Vanessa Wolf integrará la Academia Impulso Directivo 2026, instancia que reúne a líderes escolares de todo el país.
La Escuela Manuel Bulnes informa con orgullo que su directora, Vanessa Wolf, ha sido seleccionada para formar parte de la Academia Impulso Directivo 2026, una destacada instancia de formación a nivel nacional impulsada por la Fundación Impulso Docente, reconocida por su labor en liderazgo educativo y por los Premios LED.
Vanessa es una de las directoras seleccionadas de la región de Magallanes, lo que posiciona a nuestra comunidad educativa en espacios de desarrollo y colaboración a nivel país, representando a la educación pública en este importante proceso formativo.
El programa se desarrollará entre marzo y noviembre de 2026, e incluye instancias virtuales y cuatro jornadas presenciales que implican el traslado a la ciudad de Santiago, donde participarán directores y directoras de todo el país .
El día de hoy se realizó el lanzamiento oficial del programa a través de una reunión online, marcando el inicio de este proceso formativo.
Agradecemos al Servicio de Educación Pública Magallanes, que ha respaldado y autorizado su participación, permitiendo seguir fortaleciendo el liderazgo educativo en beneficio de toda nuestra comunidad.
Felicitamos a nuestra directora por este importante logro, que sin duda aportará al crecimiento y mejora continua de nuestra escuela.
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