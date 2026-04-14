MUESTRA DE ACUARELAS: UN RESCATE DE LA MEMORIA VISUAL DEL PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE

La exposición, que por estos días es posible visitarla en el Museo Maggiorino Borgatello, es impulsada por Fundación Whalesound. Una recopilación de acuarelas y registros históricos que revelan más de tres siglos de navegación en el estrecho de Magallanes, conectando patrimonio, conservación y comunidad.



Durante el mes de abril, el Museo Maggiorino Borgatello alberga la exposición “Historia Visual del Parque Marino Francisco Coloane: un rescate de su identidad”, una iniciativa de la Fundación Whalesound, abierta a la comunidad, que busca poner en valor el patrimonio cultural y natural del extremo austral de Chile.



La muestra reúne acuarelas, ilustraciones y fotografías que reconstruyen la memoria visual del estrecho de Magallanes, a partir de registros generados por expediciones marítimas entre los siglos XVII y XIX. Estas obras, muchas de ellas inéditas, permiten redescubrir el territorio desde la mirada de navegantes y exploradores que documentaron paisajes, fondeaderos y rutas en un tiempo donde la imagen era una de las principales formas de conocimiento.



Más allá de su valor estético, la exposición se plantea como un ejercicio de rescate patrimonial, que busca recuperar y difundir la identidad histórica de un territorio remoto y de difícil acceso. En este sentido, el proyecto se posiciona como un puente entre pasado y presente, integrando investigación, arte y divulgación para acercar estos contenidos a la ciudadanía.



Desde la Fundación Whalesound destacan que “esta iniciativa forma parte de una línea de trabajo que articula ciencia, patrimonio y educación, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las comunidades locales y su territorio. La itinerancia de la muestra —que ya ha recorrido ciudades como Puerto Natales y Porvenir— responde precisamente a la necesidad de descentralizar el acceso al conocimiento y llevar estos contenidos a distintos puntos de la región”, comentó Andrés Ruiz Pivcevic, director ejecutivo de la fundación Whalesound.



El proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondart Regional 2025, y cuenta con el patrocinio del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y del Museo Maggiorino Borgatello.

La Fundación Whalesound, con más de dos décadas de trayectoria vinculada a la investigación y divulgación en el estrecho de Magallanes, ha consolidado un modelo que integra ciencia, patrimonio y turismo de intereses especiales como herramientas para el desarrollo sostenible del territorio. A través de iniciativas como esta, la fundación busca ampliar las formas de comprensión del paisaje austral, incorporando tanto la biodiversidad como la memoria cultural, y posicionarse como un actor clave en la generación de conocimiento, formación de capacidades locales y proyección internacional del extremo sur de Chile.



“Nuestro desafío es acercar este patrimonio a las personas, especialmente porque creemos que estos lugares existen más en el imaginario que en la experiencia directa de la comunidad”, señalaron desde el equipo impulsor del proyecto.



