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26 de mayo de 2026

ESCUELA MANUEL BULNES COMPARTIÓ EXITOSA EXPERIENCIA DE ASISTENCIA ESCOLAR ANTE EQUIPOS DIRECTIVOS DE PUERTO NATALES

Esta iniciativa fue reconocida durante el año 2025 por el Ministerio de Educación como una Buena Práctica Educativa, convirtiéndose en un referente regional por su impacto positivo y el trabajo colaborativo desarrollado dentro de la comunidad escolar.

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La Escuela Manuel Bulnes Prieto de Punta Arenas participó en una importante jornada organizada por el Servicio Local de Educación Pública Magallanes, instancia que reunió a equipos directivos de establecimientos públicos de Puerto Natales con el objetivo de conocer experiencias exitosas en materia educativa.


En representación de nuestra comunidad educativa participaron la Inspectora General, Sra. Paola Mansilla Mansilla, y el Asistente de la Educación Sr. Manuel Águila Paredes, quienes expusieron el trabajo desarrollado a través del plan "Misión Asistencia", estrategia implementada desde el año 2024 y orientada a fortalecer la asistencia y el compromiso escolar de nuestros estudiantes.


Cabe destacar que esta iniciativa fue reconocida durante el año 2025 por el Ministerio de Educación como una Buena Práctica Educativa, convirtiéndose en un referente regional por su impacto positivo y el trabajo colaborativo desarrollado dentro de la comunidad escolar.


Este importante logro ha sido posible gracias al compromiso de estudiantes, familias, docentes, asistentes de la educación y al constante respaldo de nuestra directora, Sra. Vanessa Mansilla Wolf, quien ha impulsado esta estrategia como una prioridad institucional.


Como comunidad educativa, agradecemos al Servicio Local de Educación Pública Magallanes por la invitación y por brindar este espacio de intercambio de experiencias, permitiendo visibilizar el trabajo que realiza nuestra escuela y aportar al fortalecimiento de otras comunidades educativas de la región.

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