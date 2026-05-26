HYST LLAMA A FORTALECER LA COORDINACIÓN FRENTE A EVENTUALES RESTRICCIONES EN TORRES DEL PAINE DURANTE INVIERNO

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) reiteró su compromiso con el fortalecimiento del turismo durante todo el año en la Región de Magallanes y particularmente en el Parque Nacional Torres del Paine, señalando que se trata de un trabajo sostenido que el sector viene impulsando desde hace años junto a actores públicos y privados.

En ese contexto, desde el gremio manifestaron su preocupación tras conocer, a través de medios de comunicación, eventuales cierres o restricciones asociadas a senderos y operaciones dentro del Parque Nacional Torres del Paine para los meses de junio y julio.

“Nos parece impresentable que nuevamente exista una falta de comunicación y coordinación frente a decisiones que impactan directamente la operación turística, la planificación de empresas, trabajadores y visitantes, especialmente en un destino internacional como Torres del Paine, donde la certeza y la información oportuna son fundamentales”, señalaron desde HYST.

La asociación indicó que comprende que empresas como Vértice Patagonia puedan realizar cierres temporales asociados a mantenciones y trabajos internos durante la temporada invernal, al igual que otras empresas del sector. Sin embargo, enfatizaron que dichas situaciones no debiesen relacionarse automáticamente con el cierre de senderos o sectores del parque, considerando que la mantención y apertura de estos corresponde a la administración del área silvestre protegida y, por tanto, a CONAF.

Asimismo, recalcaron que actualmente existe una amplia oferta de servicios, experiencias y operaciones turísticas tanto dentro del Parque Nacional Parque Nacional Torres del Paine como en toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena que continuará funcionando durante el invierno, y que precisamente esas experiencias son las que buscan potenciar mediante un turismo seguro, responsable y sostenible.

La gerente de HYST, Sara Adema Yusta, sostuvo que:







“Como asociación venimos trabajando hace muchos años por posicionar a Magallanes y al Parque Nacional Torres del Paine como un destino turístico de operación durante todo el año. Por eso creemos que este tipo de decisiones y comunicaciones deben manejarse con mayor coordinación, responsabilidad y oportunidad. No podemos enterarnos por la prensa de situaciones que impactan directamente la planificación y operación de un destino internacional.









Hoy existen múltiples servicios, experiencias y operaciones que seguirán funcionando durante el invierno, y son justamente esas las que debemos fortalecer y resguardar. El turismo invernal requiere promoción, pero también condiciones mínimas de operación, seguridad y una visión de Estado que permita dar certezas tanto a visitantes como a quienes trabajan día a día en el territorio”.



Finalmente, desde HYST manifestaron su expectativa de que este tipo de situaciones permitan avanzar hacia una mejor coordinación institucional y una comunicación más oportuna y transparente, acorde a la relevancia que tiene el Parque Nacional Torres del Paine para la Región de Magallanes y para Chile.

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