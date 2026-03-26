AGIA INVITA A NUEVOS SOCIOS Y PROYECTA EXPO MAGALLANES 2027

La Asociación Gremial de Industriales y Artesanos (AGIA) Magallanes hace un llamado abierto a emprendedores, empresarios y actores del mundo productivo de la región a sumarse como nuevos socios, con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo económico local y potenciar el crecimiento colaborativo.



AGIA Magallanes ha trabajado activamente en la promoción del emprendimiento, la innovación y la generación de redes de apoyo entre sus miembros, contribuyendo al posicionamiento de la región como un polo de desarrollo con identidad propia. En este contexto, la incorporación de nuevos socios permitirá ampliar oportunidades, compartir experiencias y generar nuevas alianzas estratégicas.



Asimismo, la asociación ya proyecta lo que será la Expo Magallanes 2027, uno de los eventos más relevantes de la región, que reúne a empresas, emprendedores y organizaciones en un espacio de visibilidad, vinculación y crecimiento. La participación en esta instancia, que reúne a más de diez mil visitantes, representa una vitrina estratégica para los socios, permitiéndoles exhibir sus productos y servicios, generar redes comerciales y posicionar sus marcas a nivel regional y nacional.



“Creemos firmemente que el trabajo colaborativo es clave para enfrentar los desafíos actuales y futuros. Invitar a más emprendedores y empresas a ser parte de AGIA Magallanes es apostar por una región más fuerte, conectada y con mayores oportunidades para todos. Además, ser parte de la Expo Magallanes 2027 abre puertas concretas para el crecimiento y la proyección de nuestros socios” destacó César Alderete.



Entre los beneficios de ser socio destacan el acceso a redes de contacto, participación en actividades, visibilidad para sus emprendimientos, capacitaciones y derecho a utilizar las dependencias de AGIA.



La invitación está abierta a quienes deseen ser parte activa de una comunidad comprometida con el crecimiento sostenible y el desarrollo regional.



Las personas interesadas pueden obtener más información en el correo [email protected] o acercándose a las oficinas de AGIA en calle Sarmiento 677 de lunes a viernes entre las 9:30 y las 13:00.

