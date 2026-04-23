AVIADORES MILITARES ENTREGAN ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD A ADULTOS MAYORES DE PUERTO NATALES

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

En el contexto de la conmemoración del 96° Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile y los 46 años de la IVª Brigada Aérea, Aviadores Militares desplegados en la Región de Magallanes concretaron una nueva acción solidaria, esta vez en beneficio de los adultos mayores del establecimiento de larga estadía (ELEAM) “Nuevo Atardecer” de Puerto Natales.

La iniciativa consistió en la entrega de útiles de aseo organizados en cajas personalizadas para hombres y mujeres, concebidas no solo como un aporte material, sino también como un gesto de preocupación y cercanía hacia quienes residen en el lugar.

La actividad fue organizada por el Grupo de Bienestar Social de la IVª Brigada Aérea, cuyos integrantes, con el apoyo del Grupo de Aviación N°6, se trasladaron hasta la capital provincial de Última Esperanza para concretar la entrega.

“Para nosotros, como Grupo de Bienestar Social, esta iniciativa es una expresión concreta de nuestro compromiso con la comunidad, especialmente con los adultos mayores que más lo necesitan. No se trata solo de una ayuda material, sino también de acompañar, reconocer y generar un vínculo cercano con ellos. El hecho de mantener esta actividad en el tiempo le da un valor aún más profundo, porque refleja una preocupación permanente. Como IVª Brigada Aérea, nos enorgullece poder contribuir de forma real a mejorar la calidad de vida de los residentes del Hogar ‘Nuevo Atardecer’, reafirmando nuestro rol social más allá de nuestras funciones operativas”, señaló el Comandante del Grupo de Bienestar Social de la IVª Brigada Aérea, Capitán de Bandada (A) Matías Montes.

Cabe señalar que el Hogar “Nuevo Atardecer”, actualmente ELEAM “Nuevo Atardecer”, cuenta con una larga trayectoria en el cuidado de adultos mayores en Puerto Natales, siendo un espacio emblemático de la ciudad. Fue fundado en octubre de 1974 y a la fecha suma 51 años de funcionamiento.

La IVª Brigada Aérea, fundada en 1980, ha sido un pilar estratégico para la defensa del país, especialmente en las operaciones hacia la Antártica y en la proyección de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en el extremo sur del continente. A lo largo de los años, la Brigada ha consolidado una profunda relación con la comunidad local, siendo un referente no solo en términos de seguridad y operaciones, sino también en su constante disposición a apoyar a los más vulnerables.

La misión de la IVª Brigada siempre ha ido más allá de la defensa nacional. Si bien su principal objetivo es garantizar la soberanía aérea y participar en misiones en escenarios extremos como la Antártica, también se ha caracterizado por su responsabilidad social y compromiso con el bienestar de los ciudadanos de Magallanes. Las actividades de apoyo a la comunidad, como esta entrega al Centro de Ancianos, son una manifestación del espíritu de solidaridad y humanidad que define a los aviadores de esta Unidad.

Este acto no solo reflejó el compromiso de la Brigada con los adultos mayores, sino también con el entorno que la rodea. A través de esta entrega, la IVª Brigada Aérea reafirma su papel integral como fuerza armada en la región, demostrando que la protección y el servicio a la comunidad son pilares fundamentales de su identidad.