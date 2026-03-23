IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORÓ EL 96° ANIVERSARIO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE CON DESFILE TERRESTRE Y AÉREO EN PUNTA ARENAS

​El viernes 20 de marzo, la IVª Brigada Aérea realizó una ceremonia militar en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas, en conmemoración del 96° aniversario de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).



La actividad fue presidida por la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, quien, junto al Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, encabezó la entrega de condecoraciones a Aviadores Militares por 30 y 34 años de servicios efectivos en la institución.



Durante la ceremonia, nueve Suboficiales fueron distinguidos con la condecoración “Al Mérito Militar de las Fuerzas Armadas”, en el grado “Al Gran Mérito Militar”, por cumplir 30 años de servicio, mientras que un Suboficial Mayor recibió la condecoración “Al Gran Mérito Fuerza Aérea de Chile”, tras completar 34 años en la institución.



En su discurso, el General Ramírez primero entregó su pésame a Carabineros por el fallecimiento de uno de sus integrantes, el sargento segundo Javier Figueroa, quien perdió la vida en ejercicio de sus funciones. Luego, destacó la importancia estratégica de la Región de Magallanes, relevando su rol en la defensa, la conectividad y las operaciones antárticas. Asimismo, subrayó la proyección futura de la zona, señalando que la construcción de un Centro Espacial Regional en Punta Arenas posicionará a la ciudad no solo como puerta de entrada a la Antártica, sino también al espacio.



La ceremonia incluyó un desfile terrestre y aéreo, en el que participaron delegaciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Este comenzó con el sobrevuelo de un helicóptero Bell 412 de la FACH.



Posteriormente, una formación de tres aeronaves DHC-6 Twin Otter acompañó el paso de una compañía de Aviadores Militares, una sección de Observadores Terrestres y otra de Comandos de Aviación de la IVª Brigada Aérea, marcando el cierre de la actividad conmemorativa.







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