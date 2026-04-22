AUTORIDADES REFUERZAN LLAMADO A PREVENIR LA INFLUENZA AVIAR EN MAGALLANES

​Ante la presencia de brotes de Influenza Aviar en el país y la región, el Seremi de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada Herrera, llamó a los propietarios de aves de corral —especialmente gallinas— a reforzar las medidas de bioseguridad, evitando su contacto con aves silvestres.



La autoridad advirtió que, debido al tránsito de aves migratorias, el riesgo es permanente, por lo que es fundamental actuar ante síntomas como falta de apetito, descoordinación, dificultad respiratoria, diarrea, baja en la postura de huevos o muerte repentina. Asimismo, reiteró la importancia de denunciar de inmediato al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y no manipular aves sospechosas.



En este contexto, se recordó la vigencia del Seguro de Enfermedades Exóticas en Aves, contratado por Agroseguros, que protege sin costo a productores de traspatio y planteles industriales frente a enfermedades como Influenza Aviar. El instrumento busca incentivar la denuncia temprana y cubre sacrificios sanitarios ordenados por el SAG.



Para acceder, los criadores de traspatio deben contar con Rol Único Pecuario (RUP) y mantener a sus aves en confinamiento adecuado. En tanto, los planteles industriales deben disponer de RUP, Declaración de Existencia Animal (DEA), control de accesos y manejo sanitario.



El director regional (s) del SAG Magallanes, Gustavo Stanton-Yonge Molkenbuhr, destacó la importancia de medidas básicas como proteger agua y alimentos del contacto con aves silvestres, mantener limpieza periódica y contar con RUP, tanto para prevenir enfermedades como para acceder a beneficios.



Por su parte, el subdirector de Operaciones de Agroseguros, Ibar Silva Donoso, explicó que la póliza beneficia automáticamente a productores con hasta 20.000 aves, sin necesidad de inscripción previa, y se activa tras la verificación del SAG y la emisión de la resolución correspondiente.



Las autoridades subrayaron que la detección temprana es clave para contener la propagación de enfermedades, especialmente en temporada de migración de aves.



Más información en: www.agroseguros.gob.cl

