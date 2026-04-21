AIRBUS ENTREGA RECONOCIMIENTO A DAP POR CIRCUNNAVEGACIÓN ANTÁRTICA EN HELICÓPTEROS

La empresa Airbus entregó un reconocimiento a DAP por el hito histórico de lograr la primera circunnavegación antártica con dos helicópteros. La ceremonia se realizó durante la FIDAE 2026, recientemente efectuada en Santiago.



La misión de circunnavegar la Antártica, del 4 de diciembre de 2024 al 17 de enero de 2025, se llevó a cabo en el marco del proyecto científico multinacional SWIDA-RINGS.



Pierre-Marie Gout, gerente general de Airbus Chile, destacó que “todos en Airbus nos sentimos orgullosos e impresionados por el hito alcanzado por DAP al completar la primera circunnavegación aérea de la Antártica a bordo de dos helicópteros H125. Esta misión de alta complejidad, que abarcó más de 8.000 millas y 260 horas de vuelo en condiciones meteorológicas extremas, exigió la máxima pericia técnica de sus tripulaciones. El éxito de esta operación reafirma la versatilidad del H125, una aeronave diseñada para operar con potencia, precisión y rendimiento en entornos remotos, garantizando los más altos estándares de seguridad en la navegación sobre hielo".



Resaltó también la sólida trayectoria de DAP en la zona más austral del mundo, que a la fecha suma cerca de 1.000.000 de operaciones de aterrizajes y despegues. “Para fortalecer su compromiso con la excelencia, el operador ha firmado un contrato de PBH (Parts-By-the-Hour), el cual permite la continuidad operativa para su flota de helicópteros Airbus, asegurando que sus misiones cuenten siempre con el soporte de fábrica necesario”, agregó.



A su vez Nicolás Pivcevic, director ejecutivo del Grupo DAP, comentó que “recibimos este reconocimiento en representación de muchas personas: de los tripulantes y de todos quienes estuvieron en el diseño logístico de esta travesía. Por nuestra parte, como operador, destacamos a Airbus por la calidad de sus productos que permiten poner en performance o en condición aeronaves de este tipo para enfrentar desafíos de esta magnitud. Este gran logro ocupa un lugar de privilegio en nuestros de 39 años de operación con helicópteros, con más de 300 mil horas de vuelo”.



EL GRUPO DAP



DAP es una empresa aérea fundada el 14 de noviembre de 1980 en Punta Arenas.



En la actualidad el Grupo DAP está compuesto por Aerovías DAP, Antarctic Airways, DAP Antártica, DAP Helicópteros, DAP Helicópteros Argentina, Mineral Airways, Aerorescate y DAP Mares. Dispone de una variada flota de aviones, helicópteros y embarcaciones capaces de operar en las más difíciles condiciones geográficas y climáticas, en las zonas más remotas.



DAP opera con vuelos regulares en toda la Patagonia chilena y realiza vuelos chárter en la zona norte del país, Antártica, Argentina y otros destinos en el extranjero.



Foto



Henri Marteel, director regional de Soporte y Servicios Airbus Helicopters; Pierre-Marie Gout, gerente general de Airbus Chile; Jorge Bravo, customer support manager Airbus Helicopters; Alex Pivcevic, presidente del Grupo DAP; Nicolás Pivcevic, del Grupo DAP; Pablo González, gerente de Mantenimiento de Aerovías DAP y Jorge Porras, gerente general de Aerovías DAP.



Fotografía: Valentina Cortese

