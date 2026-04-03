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3 de abril de 2026

DAP INCORPORA MODERNO AVIÓN TECNAM P2012 TRAVELLER PARA OPERACIONES EN LA PATAGONIA

​La aeronave, con capacidad para 9 pasajeros y tecnología avanzada, reforzará principalmente las rutas hacia Tierra del Fuego.

Avión DAP

Este jueves 2 de abril, a las 17:33 horas, aterrizó en Santiago el avión Tecnam P2012 Traveller, nueva incorporación de la empresa DAP a su flota aérea. La aeronave, recién salida de fábrica en Italia, ya luce la imagen corporativa de la compañía y los colores de Magallanes.

El nuevo avión está diseñado para operar en rutas de la Patagonia, con énfasis en conexiones como Punta Arenas–Porvenir, fortaleciendo la conectividad en zonas australes. Esta incorporación responde al objetivo de la empresa de mejorar las alternativas de transporte aéreo y elevar los estándares de servicio para sus pasajeros.

El Tecnam P2012 Traveller cuenta con capacidad para 9 pasajeros y presenta características como aviónica avanzada, sistema antihielo y alta estabilidad aerodinámica, lo que le permite operar en condiciones exigentes propias del territorio.

En su traslado hacia Chile, la aeronave despegó desde Italia el pasado 18 de marzo, realizando escalas en Europa y América, completando un recorrido cercano a las 11.000 millas náuticas. El vuelo fue tripulado por pilotos de DAP junto a un piloto de la empresa fabricante.

La entrega oficial del avión se realizará en Santiago durante la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), entre el 7 y el 12 de abril, para luego ser trasladado a Punta Arenas e incorporarse a las operaciones en la región.


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