PUESTO DE MANDO CONJUNTO COORDINÓ MÁS DE 30 TONELADAS DE CARGA Y 32 OPERACIONES DURANTE LA CAMPAÑA ANTÁRTICA EN GLACIAR UNIÓN

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea.

En el marco de la campaña antártica en la Estación Polar Científica Glaciar Unión, se conforma un puesto de mando conjunto con las demás instituciones civiles y militares que participan de la iniciativa, el cual tiene la tarea fundamental de liderar, controlar y coordinar las operaciones aéreas y terrestres, así como prestar apoyo para las fases de apertura, operación y repliegue.

Al igual que en oportunidades anteriores, en esta ocasión el puesto de mando estuvo emplazado en el Departamento Antártico de la IVª Brigada Aérea, en Punta Arenas, Región de Magallanes. Desde ese lugar estratégico, funcionarios del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Dirección General de Aeronáutica Civil, supervisaron el amplio y variado trabajo que realizó la dotación en el Círculo Polar Antártico, como también organizó y dispuso del personal, carga y servicios necesarios. Considerando que la estación se encuentra a 1.129 kilómetros del Polo Sur, son tareas vitales y de alta complejidad.

Para cumplir con lo anterior, las funciones se dividieron en células de trabajo, las que incluyeron el registro del personal de las entidades participantes, la verificación del estado de salud y bienestar de las personas, sincronización de las comunicaciones, cantidad de alimentación y agua, uso de combustibles, cargas, así como el manejo de la documentación emitida y recibida. Igualmente, monitorearon las operaciones aéreas y terrestres, así como también realizaron análisis y elaboración de informes meteorológicos para los fines pertinentes.

El Jefe del Puesto de Mando de Glaciar Unión de este año, destacó que gracias a la efectiva coordinación se pudieron cumplir los desafíos. “Hay mucha recopilación de información. La de este año será analizada y utilizada de forma oportuna, para establecer las necesidades principales y cómo abastecer de mejor manera las siguientes campañas. Por lo tanto, para las siguientes campañas podemos saber cuánto combustible es necesario para el desarrollo de la operación, qué lugares son más seguros para las operaciones aéreas y terrestres, y cómo abastecer de mucha mejor forma el campamento”, comentó el Oficial.

Durante el funcionamiento de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión de este año, se movieron alrededor de 30 toneladas para el envío y retiro de carga, además de la realización de 26 operaciones terrestres y 6 misiones aéreas, todas en apoyo a la investigación científica, reconocimiento del territorio y preparación para los funcionarios militares.

