Punta Arenas,
12 de enero de 2026

HITO CENTENARIO: CONTRALORÍA REALIZA HISTÓRICA FISCALIZACIÓN EN LA ANTÁRTICA CHILENA

​Por primera vez en sus casi cien años de existencia, una delegación institucional, liderada por la Contralora Dorothy Pérez, ejerció su labor de control en la Base Aérea Antártica «Presidente Frei», en pleno continente blanco.

antartica-1024x461

En un hecho sin precedentes para el sistema de control público del país, la Contraloría General de la República realizó, el martes 6 de enero, una completa inspección a las operaciones y gestión que realizan funcionarios públicos en la Base Aérea “Presidente Frei”, la mayor de la zona y una de las principales del continente antártico.

Se trata de la primera vez que la CGR se despliega en dicho territorio a efectos de controlar las instalaciones, gestión de residuos y condiciones en las que viven y laboran funcionarios públicos en el lugar.

La fiscalización contempló la revisión de cuatro áreas esenciales: operaciones y logística, medio ambiente, personal y obras públicas. En esos ámbitos, incluyó la inspección de múltiples materias, como, por ejemplo, la revisión de todas las dependencias y obras, el proceso de control de pasajeros que llegan al territorio chileno antártico, el funcionamiento de la torre de control y los sistemas de rescate; además de estaciones meteorológicas, médicas y de agua; diversas operaciones de logística y financiamiento, junto con el cumplimiento de normas medioambientales en relación con la gestión de residuos, entre otras materias.

El equipo también revisó en terreno el estado de todas las instalaciones, y aplicó cuestionarios e inspección visual a dependencias de la DGAC, Armada y Fach. Todo esto será parte de un informe de inspección cuyos resultados se conocerán durante 2026.

El despliegue de la CGR a la zona no implicó gasto público adicional, ya que se efectuó dentro de un traslado regular de la Fuerza Aérea en un avión Hércules, que llevaba víveres e insumos para la dotación antártica.

La delegación institucional estuvo encabezada por la Contralora General, Dorothy Pérez; y el Subcontralor General, Víctor Hugo Merino. También participaron en el equipo de trabajo el jefe de la División de Función Pública, Alejandro Riquelme; el subjefe de la División de Fiscalización (DIFI), José Manuel Escobar; el jefe del Departamento de Defensa, Orden y Seguridad Pública de la DIFI, Luis Cid; la jefa de la Unidad de Medio Ambiente de la División de Infraestructura y Regulación, Katherine Córdova; el fiscalizador de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, Sergio Seguel; y la fiscalizadora de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Olga Vásquez.

Segunda etapa en planificación

Esta visita inspectiva es parte de una de las dos etapas que contempla la fiscalización CGR. Con fecha aún sin definir, el segundo ciclo de control comprenderá la visita de funcionarios de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y de la sede central a las bases O’Higgins y Prat.

El propósito, al igual que en la Base Frei, es revisar en detalle las instalaciones, operaciones y gestión de recursos en ambas dependencias.

CGR en todo el país

Con esta inédita acción, la Contraloría General consolida uno de sus más importantes desafíos: que no haya áreas geográficas sin control en el país. Del mismo modo, el hecho de que el principal organismo de control de Chile fiscalice la zona, representa un esfuerzo por potenciar elementos que impliquen soberanía en el territorio antártico.

En ese sentido, la Contralora General, Dorothy Pérez, señaló que “esta labor no es solo un hito institucional, sino que es un hito oficial de Chile”.

Todo lo anterior se suma al trabajo en terreno que la CGR ha desarrollado a lo largo y ancho del país, que comprende el despliegue en la Aduana de Arica y Parinacota y el Paso Fronterizo en Colchane, Región de Tarapacá.

Estas actividades de control representan para la CGR un impulso en su objetivo de revisar materias que nunca se habían fiscalizado, ad-portas de cumplir 100 años de vida institucional, en marzo de 2027.

Fuente: g5noticias.cl/

SAPU DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE RETOMARÁ SU FUNCIONAMIENTO NORMAL DESDE ESTE MARTES

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

VECINOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE EXIGEN REAPERTURA INMEDIATA DEL SAPU Y ANUNCIAN MOVILIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PDI DETUVO A SUJETO POR MILLONARIO ROBO EN VIVIENDA DE PUNTA ARENAS