Punta Arenas,
21 de enero de 2026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO NATALES: CGR ACREDITÓ QUE ENTIDAD CONTRATÓ A PERSONA CUYO TÍTULO SERÍA FALSO

​También se constató que, al momento de la denuncia que derivó en la fiscalización CGR, se encontraba contratado en la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de la comuna de Puerto Natales.

contraloria

En 2019, la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales contrató a un supuesto ingeniero comercial que presentaba un título de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, el cual había sido otorgado en agosto de 2011. No obstante, tras una denuncia que ingresó a la Contraloría Regional de Magallanes, dicha persona habría presentado un título profesional falso.

Así se señala tras una revisión de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que reveló que dicho funcionario presentó una copia que figuraba como validada ante Notario Público dando fe “que la presente fotocopia es fiel al documento tenido a la vista, expedido en Punta Arenas, el 1 de diciembre de 2014”. No obstante, según la fiscalización, el funcionario denunciado no figuraría como titulado en dicha Casa de Estudios Superiores y, además, el título presentado correspondería a otra persona. 

También se constató que, al momento de la denuncia que derivó en la fiscalización CGR, se encontraba contratado en la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de la comuna de Puerto Natales.

Por estas razones, la CGR remitió los antecedentes al Ministerio Público, para los fines que estime conveniente, atendiendo que dicha situación podría revestir carácter de delito.

Igualmente, se instruyó a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales; a la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales y a la alcaldesa, en su calidad de presidenta del Directorio de ambas corporaciones, a que informen respecto de si tomaron conocimiento de la eventual falsedad del título profesional de ingeniero comercial presentado por el denunciado, la data de aquello y las medidas adoptadas al respecto.

Además, deberán informar particularmente si dicha situación fue denunciada al Ministerio Público y si se encuentran realizando algún proceso interno para efectos de indagar la eventual falta a la verdad que habría incurrido dicho trabajador.

Fuente: radioagricultura.cl 


Cierre sector marea roja - 001

SEREMI DE SALUD INFORMA CIERRE DE SECTORES ANCÓN SIN SALIDA Y ENTRADA DE ESTERO DE LAS MONTAÑAS POR PRESENCIA DE MAREA ROJA

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

Leer Más

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

gabinetekast
contraloria

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO NATALES: CGR ACREDITÓ QUE ENTIDAD CONTRATÓ A PERSONA CUYO TÍTULO SERÍA FALSO

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DSC09537- Constanza Barrientos I

ALEJANDRO MAASS, PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS 2025: "LA ANTÁRTICA ES UNA VERDADERA CAJA DE DESAFÍOS CIENTÍFICOS QUE VAN A MOTIVAR GRAN PARTE DEL DESARROLLO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XXI"

conafmagallanes

CONAF MAGALLANES DESPLIEGA BRIGADISTAS HACIA EL BIOBÍO ANTE COMPLEJA TEMPORADA DE INCENDIOS