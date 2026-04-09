CEREMONIA DE ENTREGA DEL NUEVO AVIÓN SE REALIZÓ EN LA FIDAE: DAP RECIBIÓ LAS LLAVES DEL TECMAN

Hoy jueves 9 de abril, DAP recibió oficialmente las llaves de su nuevo avión Tecnam P2012 Traveller, en una ceremonia que se realizó en el marco de la Fidae 2026 que se está llevando a cabo en Santiago.



El acto contó con la presencia del comandante en jefe de Fuerza Aérea de Chile, general (a) Hugo Rodríguez; Alex Pivcevic y Nicolás Pivcevic, presidente y director ejecutivo del Grupo DAP, respectivamente; Francesco Sferra, director de Tecnam; ejecutivos de Aerotec (representante de Tecnam en Latinoamérica) y personal de DAP de diversas áreas.



La aeronave, recién salida de fábrica, constituye una muy importante decisión de la empresa para cubrir sus rutas en la Patagonia, principalmente Porvenir, en Tierra del Fuego. Además, responde a un importante esfuerzo de la compañía por mejorar las alternativas de vuelo para sus pasajeros y continuar elevando el estándar de calidad del servicio que brinda en sus diversas operaciones.



Con capacidad para 9 pasajeros, el avión cuenta con aviónica muy avanzada, full capacidad instrumental, sistema antihielo avanzado y mucha estabilidad aerodinámica, entre otras características.



En su viaje a Chile, el Tecnam despegó desde Italia (donde fue fabricado) el miércoles 18 de marzo, en una ruta con escalas en Escocia, Islandia, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú, con un recorrido total de 11.000 millas náuticas, aproximadamente (22.730 kilómetros).



Transcurrida la entrega oficial del nuevo avión, el mismo estará en exhibición en Fidae hasta el próximo domingo, tras lo cual se trasladará a la base de DAP en Punta Arenas.

