Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de abril de 2026

CEREMONIA DE ENTREGA DEL NUEVO AVIÓN SE REALIZÓ EN LA FIDAE: DAP RECIBIÓ LAS LLAVES DEL TECMAN

La aeronave, recién salida de fábrica, constituye una muy importante decisión de la empresa para cubrir sus rutas en la Patagonia, principalmente Porvenir, en Tierra del Fuego.

tecnamDAP

Hoy jueves 9 de abril, DAP recibió oficialmente las llaves de su nuevo avión Tecnam P2012 Traveller, en una ceremonia que se realizó en el marco de la Fidae 2026 que se está llevando a cabo en Santiago.

El acto contó con la presencia del comandante en jefe de Fuerza Aérea de Chile, general (a) Hugo Rodríguez; Alex Pivcevic y Nicolás Pivcevic, presidente y director ejecutivo del Grupo DAP, respectivamente; Francesco Sferra, director de Tecnam; ejecutivos de Aerotec (representante de Tecnam en Latinoamérica) y personal de DAP de diversas áreas.

La aeronave, recién salida de fábrica, constituye una muy importante decisión de la empresa para cubrir sus rutas en la Patagonia, principalmente Porvenir, en Tierra del Fuego. Además, responde a un importante esfuerzo de la compañía por mejorar las alternativas de vuelo para sus pasajeros y continuar elevando el estándar de calidad del servicio que brinda en sus diversas operaciones.

Con capacidad para 9 pasajeros, el avión cuenta con aviónica muy avanzada, full capacidad instrumental, sistema antihielo avanzado y mucha estabilidad aerodinámica, entre otras características.

En su viaje a Chile, el Tecnam despegó desde Italia (donde fue fabricado) el miércoles 18 de marzo, en una ruta con escalas en Escocia, Islandia, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú, con un recorrido total de 11.000 millas náuticas, aproximadamente (22.730 kilómetros).

Transcurrida la entrega oficial del nuevo avión, el mismo estará en exhibición en Fidae hasta el próximo domingo, tras lo cual se trasladará a la base de DAP en Punta Arenas.

Izamiento

CARABINEROS INICIA MES ANIVERSARIO EN MAGALLANES CON CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES VISITAN NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE PREVIO A APERTURA

Leer Más

La moderna infraestructura de salud primaria beneficiará a miles de vecinos del sector.

La moderna infraestructura de salud primaria beneficiará a miles de vecinos del sector.

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (1)
nuestrospodcast
pdiprofugohospital

RECAPTURAN A IMPUTADO POR ROBOS VIOLENTOS TRAS FUGA DESDE EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
tecnamDAP

CEREMONIA DE ENTREGA DEL NUEVO AVIÓN SE REALIZÓ EN LA FIDAE: DAP RECIBIÓ LAS LLAVES DEL TECMAN

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
salasensorial

ESCUELA MANUEL BULNES INAUGURÓ SALA SENSORIAL PARA EL PROGRAMA PIE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
terapiaocupacional

UMAG RELEVA IMPORTANCIA DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN EL DESARROLLO Y AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS EN LA REGIÓN