CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO

En solemne ceremonia militar, este 12 de enero en dependencias de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, se realizó el cambio de mando de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, la cual fue liderada entre el año 2024 al 2026 por el Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila.

Encabezada por el Comandante en Jefe Subrogante de la Tercera Zona Naval, Capitán de Navío Rodrigo Pérez, y actuando como interventor el Gobernador Marítimo de Punta Arenas, Capitán de Navío Litoral Felipe González, se procedió a la lectura de la orden de transbordo y posterior arriado del gallardete de mando, en donde asumió el nuevo Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez.

En la instancia se contó con la presencia de distintas autoridades, entre ellos el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, dirigentes de sindicatos de buzos y pescadores, agentes de nave y diferentes representantes del ámbito marítimo.

En su discurso de despedida, el Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila, dirigiéndose a su dotación señaló "agradezco enormemente todo el esfuerzo realizado, solo aquellos que conforman esta dotación y por supuesto vuestras familias saben los sacrificios desarrollados estos atareados y agitados años que nos tocó vivir, sé que la exigencia impuesta ha sido alta, pero en tiempos difíciles siempre surgen marinos capaces para cualquier tarea".

Posteriormente de manos del Condestable, Suboficial Litoral Luis Castillo, y el Subjefe de la Capitanía de Puerto, Capitán de Corbeta Litoral Mario Massardo, se realizó la entrega del gallardete de mando que acompañó durante dos años al Capitán de Fragata Litoral Estaban Ávila.

Acto seguido el Capitán de Puerto entrante, Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez, dio cuenta al Gobernador Marítimo de Punta Arenas del fin de la ceremonia, procediendo a la firma de acta e historial de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas.

El Capitán de Fragata Litoral Estaban Ávila durante sus dos años de gestión tuvo que liderar diversos operativos de búsqueda y salvamento marítimo, fiscalización, trabajos interagenciales, dos alertas de tsunami, entre otros desafíos. Experiencia que le ayudará a cumplir con las obligaciones que representa su nuevo cargo en la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante en la ciudad de Valparaíso

Por su parte el Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez, se ha desempeñado en los últimos dos años como subjefe de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, asumiendo la responsabilidad y desafíos de liderar a "Los protectores del Estrecho", proyectando así una historia de servicio que ha cruzado tres siglos al servicio de Chile a través del mar.

