Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de enero de 2026

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO

​Tras dos años liderando la repartición el Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila culminó su periodo al mando de los "protectores del Estrecho".

Capitán de Fragata LT Esteban Ávila, Capitán de Navío Litoral Felipe González, Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez en la firma de acta e historial de la Capitanía de Puerto

En solemne ceremonia militar, este 12 de enero en dependencias de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, se realizó el cambio de mando de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, la cual fue liderada entre el año 2024 al 2026 por el Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila. 

 

Encabezada por el Comandante en Jefe Subrogante de la Tercera Zona Naval, Capitán de Navío Rodrigo Pérez, y actuando como interventor el Gobernador Marítimo de Punta Arenas, Capitán de Navío Litoral Felipe González, se procedió a la lectura de la orden de transbordo y posterior arriado del gallardete de mando, en donde asumió el nuevo Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez.

 

En la instancia se contó con la presencia de distintas autoridades, entre ellos el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, dirigentes de sindicatos de buzos y pescadores, agentes de nave y diferentes representantes del ámbito marítimo.

 

En su discurso de despedida, el Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila, dirigiéndose a su dotación señaló "agradezco enormemente todo el esfuerzo realizado, solo aquellos que conforman esta dotación y por supuesto vuestras familias saben los sacrificios desarrollados estos atareados y agitados años que nos tocó vivir, sé que la exigencia impuesta ha sido alta, pero en tiempos difíciles siempre surgen marinos capaces para cualquier tarea". 

 

Posteriormente de manos del Condestable, Suboficial Litoral Luis Castillo, y el Subjefe de la Capitanía de Puerto, Capitán de Corbeta Litoral Mario Massardo, se realizó la entrega del gallardete de mando que acompañó durante dos años al Capitán de Fragata Litoral Estaban Ávila.

 

Acto seguido el Capitán de Puerto entrante, Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez, dio cuenta al Gobernador Marítimo de Punta Arenas del fin de la ceremonia, procediendo a la firma de acta e historial de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas.

 

El Capitán de Fragata Litoral Estaban Ávila durante sus dos años de gestión tuvo que liderar diversos operativos de búsqueda y salvamento marítimo, fiscalización, trabajos interagenciales, dos alertas de tsunami, entre otros desafíos. Experiencia que le ayudará a cumplir con las obligaciones que representa su nuevo cargo en la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante en la ciudad de Valparaíso

 

Por su parte el Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez, se ha desempeñado en los últimos dos años como subjefe de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, asumiendo la responsabilidad y desafíos de liderar a "Los protectores del Estrecho", proyectando así una historia de servicio que ha cruzado tres siglos al servicio de Chile a través del mar.  


INCRIPCIONES A TALLERES Y ESCUELAS DE VERANO 2026 (4)

MUNICIPIO INICIÓ INSCRIPCIONES DE ESCUELAS Y TALLERES DE VERANO 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SAPU DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE RETOMARÁ SU FUNCIONAMIENTO NORMAL DESDE ESTE MARTES

Leer Más

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

cesfam18sept
nuestrospodcast
magallanescontralor

NUEVO CONTRALOR REGIONAL INICIA AGENDA DE TRABAJO EN MAGALLANES CON AUTORIDADES REGIONALES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Capitán de Fragata LT Esteban Ávila, Capitán de Navío Litoral Felipe González, Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez en la firma de acta e historial de la Capitanía de Puerto

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cajavecinarioverde

RÍO VERDE MARCA HITO HISTÓRICO: ALCALDESA TATIANA VÁSQUEZ INAUGURA PRIMERA CAJA VECINA EN EL CORAZÓN DE LA COMUNA AUSTRAL

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CONAF INFORMA CIERRE DE ÁREA DE ACAMPAR EN RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR

POR FALLAS ESTRUCTURALES, CONAF PROHÍBE A VEHÍCULOS CRUZAR PUENTE DE ACCESO A ZONA DE CAMPING EN LA RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR