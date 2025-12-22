MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DISTINGUE CIUDADANOS DESTACADOS 2025

En el marco de las actividades oficiales por los 177 años de Punta Arenas, la Municipalidad realizó esta mañana la tradicional ceremonia de Ciudadanos Destacados 2025, instancia que tuvo lugar en el auditorio del Centro Cultural Municipal y que buscó relevar el aporte de vecinas y vecinos cuya labor ha contribuido de manera significativa al desarrollo de la comuna y la región.





El acto fue encabezado por el alcalde Claudio Radonich, junto a concejales, autoridades locales y regionales, además de familiares y cercanos de los homenajeados. En la ocasión, el jefe comunal destacó el valor de reconocer trayectorias que, muchas veces de manera silenciosa y constante, han marcado positivamente a la comunidad. "Este reconocimiento es para personas que han hecho grandes carreras de forma discreta, muy propias del espíritu magallánico. Vecinos que marcan la diferencia y que hacen de Punta Arenas una ciudad distinta al resto de Chile", señaló.





Radonich subrayó además que la distinción incluyó 14 reconocimientos en vida y tres homenajes póstumos, dedicados a vecinos que ya no están, pero cuyo legado permanece vigente. "Es un homenaje a quienes dejaron huella en el ámbito social, deportivo y del emprendimiento, y también a quienes hoy siguen aportando desde la educación, la cultura, la ciencia, las artes, el medio ambiente y el reciclaje. Como municipio y Concejo Municipal creemos que invertir en comunidad es tan importante como invertir en infraestructura", afirmó.





Durante la ceremonia, cada uno de los galardonados recibió un galvano conmemorativo y el decreto alcaldicio que los acredita oficialmente como Ciudadanos Destacados de la comuna, reafirmando el compromiso municipal con la valoración del mérito, la identidad local y la contribución al bien común.





La nómina 2025 considera a personas provenientes de diversos ámbitos, como la educación, la cultura, la ciencia, las artes, el deporte, el mundo judicial y el trabajo social, junto a tres homenajes póstumos a dirigentes y emprendedores que dejaron una huella relevante en la vida comunitaria.





Entre los reconocidos, el comunicador Caupolicán Sanhueza valoró la distinción como un impulso para seguir aportando a la memoria regional. "Siempre hice las cosas por vocación y no por ego personal. Recibir este reconocimiento de una ciudad a la que llevo más de 60 años vinculado me obliga a seguir trabajando, dejando testimonio audiovisual de tantas personas que hicieron bien a Magallanes y que hoy forman parte de nuestra historia", expresó.





Ciudadanos Destacados de Punta Arenas 2025 Cintia Noelia Mansilla Colivoro, profesora, directora de la Escuela de Lenguaje José Grimaldi Acotto, y finalista Premio LED 2025. Bernardita del Carmen Hurtado Díaz, profesora, directora de Escuela España, y finalista Premio LED 2025. Carmen Gloria Mihovilovic Mackenzie, directora del Liceo María Auxiliadora, y finalista Premio LED 2023. Sol Rossana Laura Águila Colipán , directora de la Escuela Hernando de Magallanes, y finalista Premio LED 2023. Ramón Iván Díaz Eterovic, escritor magallánico y Premio Nacional de Literatura 2025. Rocío Paola Urtubia Oyarzún, doctora en Acuicultura, ganadora del Premio Mujer Emprendedora Consorcio Science Up 2025. Marina Latorre Uribe, escritora, periodista y gestora cultural, fundadora de la Galería de Arte Bolt, quien cumplió 100 años en 2025. María Catalina Plaza Antunovic, cantante y referente del bolero contemporáneo, ganadora del Premio Pulsar 2025. Jorge Andrés Arecheta Fernández, actor y director teatral con destacada trayectoria en televisión, cine y teatro. María Isabel San Martín Morales, abogada y exministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Rodrigo Andrés Guzmán Yacsich, bailarín del Teatro Municipal de Santiago. Caupolicán Sanhueza Arellano, destacado comunicador. Bernardita Andrea Ortiz Landaeta, gerenta general de Patagonia Circular.





Isabel Margarita de Lourdes López Maldonado, coordinadora de Bibliotecas y directora de la Fundación de Cultura.

Homenajes póstumos:

José Eriz Soto Alvarado, comerciante y propietario del restaurante Sotitos.

Milano Arturo Díaz Cárdenas, dirigente social y deportivo del Club Deportivo El Pingüino.

Jorge Orlando Gallardo Machado, destacado dirigente social.





De esta manera, el municipio reafirmó una vez más la relevancia de reconocer públicamente a quienes, desde distintas áreas, han contribuido al desarrollo cultural, social y humano de Punta Arenas, en el contexto de un nuevo aniversario comunal.

​

