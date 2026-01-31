Punta Arenas,
31 de enero de 2026

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizó la entrega de 125 subsidios habitacionales a familias beneficiarias de los proyectos Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7, iniciativas que se desarrollarán en la ciudad de Punta Arenas y que permitirán avanzar en el acceso a una vivienda digna para familias de menores ingresos de la región.

La actividad se llevó a cabo en dependencias del Serviu Magallanes y consideró la entrega de 73 subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) para el proyecto Brisas del Estrecho 3 y 52 subsidios para Lomas del Bosque 7, ambos seleccionados durante 2025. En conjunto, los proyectos contemplan la construcción de 147 viviendas y una inversión aproximada de $17 mil millones, con aportes del Minvu, el Gobierno Regional y las familias beneficiadas.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, señaló que esta entrega se enmarca en el Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el Gobierno, destacando que se trata de proyectos que permiten dar continuidad a la ejecución de nuevas viviendas en la región y proyectar soluciones habitacionales para los próximos años, con foco en distintas comunas de Magallanes.

Desde el ámbito social, la mayoría de las personas beneficiarias pertenece al 40% del Registro Social de Hogares, incluyendo familias con grupo familiar, personas mayores y personas con discapacidad, quienes contarán con soluciones habitacionales adaptadas a sus necesidades. Los comités se organizaron inicialmente en 2021 y lograron consolidar sus proyectos tras incorporarse a la entidad patrocinante Inmobiliaria Salfa Austral en 2024.

El director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que ambos proyectos se emplazarán en sectores con desarrollo habitacional previo y contarán con viviendas de 57 metros cuadrados, ventanas termopanel, calefacción central y terminaciones completas en cocina, baño y pisos. Además, consideran obras de urbanización, áreas verdes, equipamiento comunitario y salas de uso múltiple, contribuyendo a la consolidación urbana de Punta Arenas.



LA CIUDAD DE LOS VIENTOS TIENE UN 36% DE AVANCE EN EL PLAN URBANO HABITACIONAL DE PUNTA ARENAS

PUNTA ARENAS REÚNE MÁS DE 57 TONELADAS DE AYUDA PARA DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN TREHUACO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

LA PRODUCCIÓN DE SALMONES SUPERA LAS 140.000 TONELADAS EN MAGALLANES Y SEGUIRÁ CRECIENDO

IO 4

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

