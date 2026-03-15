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15 de marzo de 2026

RÍO VERDE CONMEMORA EL DÍA DE LA MUJER CON ENCUENTRO COMUNITARIO EN VILLA DARWIN

​La jornada reunió a cerca de un centenar de vecinos en una actividad orientada a fortalecer la integración social y el sentido de comunidad en sectores rurales de la comuna.

Día de la mujer Río Verde

En un ambiente marcado por la camaradería y la identidad rural, la Ilustre Municipalidad de Río Verde realizó el “Encuentro de la Comunidad Rural en torno a la Integración Social y Recreativa”, actividad organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) en Villa Darwin para conmemorar el Día de la Mujer. La instancia reunió a cerca de un centenar de vecinos de distintos sectores de la comuna.

Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades orientadas al bienestar y la convivencia comunitaria, entre ellas servicios de autocuidado como manicure, espacios de recreación y un almuerzo comunitario que permitió compartir entre los asistentes. El encuentro finalizó con un bingo musical, pensado para fortalecer los vínculos sociales entre quienes habitan en zonas rurales.

En la actividad también se realizó un reconocimiento a mujeres de la comuna, instancia en la que se destacó el aporte y la resiliencia de quienes viven y desarrollan su vida en el territorio. En ese contexto, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, valoró el rol que cumplen las mujeres en la construcción y proyección de la comunidad.

Vecinos que participaron del encuentro destacaron la importancia de este tipo de instancias para quienes viven en sectores apartados, señalando que permiten compartir, reencontrarse y fortalecer el sentido de pertenencia con la comuna. Asimismo, valoraron que se generen espacios de encuentro que contribuyan al bienestar y a la integración social en el mundo rural.

La jornada se extendió hasta las 17:00 horas y dejó un balance positivo en términos de participación. Desde el municipio señalaron que estas actividades forman parte del trabajo que se impulsa para fortalecer el tejido social y promover espacios de recreación y encuentro para la comunidad de Río Verde.


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