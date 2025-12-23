Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ FUE RECONOCIDO COMO CIUDADANO ILUSTRE DE LA COMUNA DE RÍO VERDE

​En la tarde de este sábado el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, fue reconocido como Ciudadano Ilustre de la comuna de Río Verde.

rio verde (2)

​En una emotiva ceremonia realizada en la localidad, donde estuvo acompañado por su esposa y su hija, la autoridad del Ministerio de Obras Públicas fue invitada al escenario a recibir el reconocimiento de la comunidad en manos de la Alcaldesa Tatiana Vásquez y del Concejo Municipal.

 
“Constructor civil de profesión, bombero por vocación y servidor público con especial sentido social. Por intermedio de su gestión nos ha acompañado en la firma de un potencial convenio de programación que motivó a esta administración municipal a adquirir una motoniveladora que no sólo abre caminos sino que los une por diversos senderos.

 
Él, quien con especial arraigo a Río Verde acompañando a su padre, Don Leónidas Hernández Paredes (Q.E.P.D) durante largas jornadas de campo, arreos y esquila, recibe hoy especial reconocimiento como Ciudadano Ilustre de la comuna por su impecable aporte al bienestar y al desarrollo de Río Verde”, destacó en su alocución la Municipalidad de Río Verde.

 
Entre aplausos de la comunidad el Seremi José Luis Hernández recibió la distinción, agradeciendo este gran reconocimiento y recordando su infancia vivida en esta especial comuna, donde creció junto a sus padres formando vivencias inquebrantables y un afecto genuino por esta zona magallánica.

 
La autoridad del MOP recordó además que seguirán trabajando como Ministerio de Obras Públicas en iniciativas que mejoren la conectividad de la localidad, como la continuación de la senda Hollemberg Río Pérez, obras de construcción y mejoramiento de puentes, y conservaciones de las principales rutas de acceso, entre otras iniciativas que dotarán de mayor seguridad a los habitantes de la comuna y fomentarán el turismo hacia la comuna.

jovenessrjnavidad

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

jovenessrjnavidad

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: "LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA