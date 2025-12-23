SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ FUE RECONOCIDO COMO CIUDADANO ILUSTRE DE LA COMUNA DE RÍO VERDE

​En una emotiva ceremonia realizada en la localidad, donde estuvo acompañado por su esposa y su hija, la autoridad del Ministerio de Obras Públicas fue invitada al escenario a recibir el reconocimiento de la comunidad en manos de la Alcaldesa Tatiana Vásquez y del Concejo Municipal.



“Constructor civil de profesión, bombero por vocación y servidor público con especial sentido social. Por intermedio de su gestión nos ha acompañado en la firma de un potencial convenio de programación que motivó a esta administración municipal a adquirir una motoniveladora que no sólo abre caminos sino que los une por diversos senderos.



Él, quien con especial arraigo a Río Verde acompañando a su padre, Don Leónidas Hernández Paredes (Q.E.P.D) durante largas jornadas de campo, arreos y esquila, recibe hoy especial reconocimiento como Ciudadano Ilustre de la comuna por su impecable aporte al bienestar y al desarrollo de Río Verde”, destacó en su alocución la Municipalidad de Río Verde.



Entre aplausos de la comunidad el Seremi José Luis Hernández recibió la distinción, agradeciendo este gran reconocimiento y recordando su infancia vivida en esta especial comuna, donde creció junto a sus padres formando vivencias inquebrantables y un afecto genuino por esta zona magallánica.



La autoridad del MOP recordó además que seguirán trabajando como Ministerio de Obras Públicas en iniciativas que mejoren la conectividad de la localidad, como la continuación de la senda Hollemberg Río Pérez, obras de construcción y mejoramiento de puentes, y conservaciones de las principales rutas de acceso, entre otras iniciativas que dotarán de mayor seguridad a los habitantes de la comuna y fomentarán el turismo hacia la comuna.



