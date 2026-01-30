DÍA DE LOS PATRIMONIOS EN VERANO EN MAGALLANES PROMUEVE EL ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO Y LA VIDA CULTURAL EN LOS BARRIOS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, autoridades regionales abordaron el sentido y alcance del Día de los Patrimonios en Verano, iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre las comunidades y su entorno cultural desde una mirada participativa y consciente.

En la conversación participaron Luis Navarro Almonacid, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Juan Carlos Andrades, director regional de Senapred; y Javiera Gaona, profesional de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales, quienes coincidieron en la importancia de relevar el patrimonio como una experiencia viva, cercana y compartida.

Durante el espacio radial se destacó que el Día de los Patrimonios en Verano se concibe como una invitación a compartir espacios, memorias y conversaciones, poniendo al centro el cuidado mutuo, el juego como forma de vínculo y el acompañamiento en los distintos barrios de Chile, promoviendo así una participación activa y responsable de la ciudadanía.

Asimismo, se relevó el valor de generar encuentros culturales seguros y conscientes, donde el patrimonio no solo se observa, sino que se vive colectivamente, fortaleciendo la identidad local y el sentido de comunidad, en coordinación con distintas instituciones públicas y territoriales.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a informarse y participar de las actividades disponibles a través del sitio oficial www.diadelospatrimonios.cl plataforma donde la ciudadanía puede conocer las iniciativas programadas y sumarse a esta celebración que pone en valor la diversidad cultural y la memoria compartida del país.





